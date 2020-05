Alejandra Espinoza sorprende con complicada pose de yoga ¿Te atreves a hacer lo mismo? La presentadora mexicana Alejandra Espinoza realiza una complicada pose de yoga. ¡Mira el video! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza sorprendió a más de uno al demostrar que tiene una flexibilidad extraordinaria. La presentadora mexicana dejó atónitos a sus tres millones de seguidores en Instagram cuando realizó una peculiar pose de yoga. “Yo nunca he sido muy amante del yoga. Yo soy más de alto impacto, me encanta hacer heat, me encanta correr, me encanta hacer pesas, todo lo que sea más rudo”, dijo Espinoza en un clip que compartió a través de sus Insta Stories. “[Ya] había intentando yoga anteriormente, hace años antes de que naciera [mi hijo] Mateo, después cuando estuve embarazada y ahí sí me fascinó [porque] me ayudó mucho con la respiración y el parto”. Alejandra ha encontrado beneficios con el yoga a nivel físico, mental y emocional. “Empecé hace unas semanas y le agarré un amor diferente porque lo estoy practicando de una forma diferente. Pero me he dado cuenta que no tengo nada de flexibilidad”. A pesar de gustarle los ejercicios de alto impacto, Alejandra optó por enfocarse solamente en la práctica de yoga. “Voy a dejar los ejercicios que hago diario y voy a enfocarme solamente en el yoga. Les voy a enseñar mi progreso enfocada completamente en estiramiento y flexibilidad a ver como me va”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡No le ha ido nada mal! En cuestión de semanas, Espinoza logró dominar ‘la reina de las posturas’: sirsasana o el equilibrio sobre la cabeza. A primera vista puede parecer una postura muy costosa o incluso dolorosa, pero lo cierto es que con un poco de práctica no es complicada de realizar y, cuando la hacemos bien, no sentimos ningún tipo de dolor. Alejandra realiza una complicada pose de yoga. Mira el video: “Siempre pensé que el yoga no era para mi y después de dos semanas practicando me doy cuenta que siempre nos pertenecimos”, dijo Alejandra.

