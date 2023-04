Alejandra Espinoza comparte triste noticia: "Oren por mí... Estoy lastimada" La actriz llegó a París a cumplir su sueño, pero contó lo que le había pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las pasadas Navidades, Alejandra Espinoza recibió el mejor regalo de todos. Su hijo, Matteo, y su esposo, Aníbal Marrero, la sorprendían con un pase a la maratón de París para el 2 de abril. Desde entonces, la conductora no ha cesado en su preparación, lloviera, hiciera frío o calor. No había excusa. Su pasión por el atletismo hizo que su entrenamiento fuera viento en popa y estuviera más que lista para esta gran aventura. De hecho, su cuerpo musculoso y en plena forma dejó atónitos a sus seguidores. Alejandra ya está en Francia y, precisamente, desde la Torre Eiffel, compartía una triste noticia a sus seguidores. Algo que no había contado hasta ahora. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en París | Credit: Facebook/Alejandra Espinoza "El próximo domingo es mi maratón, hoy en la noche cuando se vayan a acostar, oren por mí, pídanle a Dios que me dé fuerza", empezó a relatar mientras paseaba con su marido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No, no saben. Estoy lastimada. Sí, si voy a llorar, pero no ahorita. Estoy lastimada de la pierna derecha y probablemente no voy a poder hacer el maratón como yo quisiera. Voy a hacerlo como pueda", dijo en este en vivo. A pesar de las molestias, Alejandra no se rinde y está decidida a participar y dar lo que buenamente esté en sus manos. Está acompañada de los suyos y ese cariño, junto al de sus seguidores en las redes, seguro que le dará fuerza y motivación para disfrutar de este sueño hecho realidad.

Alejandra Espinoza comparte triste noticia: "Oren por mí... Estoy lastimada"

