¡Se acabó la pesadilla! Alejandra Espinosa comparte buenas noticias tras días de angustia A través de sus redes, la conductora de Nuestra Belleza Noticia confirmó emocionada que se había solucionado el problema familiar que les tenía con el corazón roto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido una semana de todo menos calmada para Alejandra Espinoza. La conductora compartía en sus redes el gran disgusto familiar que estaban viviendo. Su perrito Aquiles, el gran amor de su hijito Matteo y de todos en la casa, se había escapado. La mexicana se lo había dejado al cuidado a sus padres en California y el can, siempre activo y juguetón, se extravió. Después de días de carteles, campaña en redes y mensajes solicitando su búsqueda, por fin el peludo de la casa ha sido encontrado sano y salvo. Una emocionadísima y, sobre todo, agradecida Alejandra lo contaba en un vivo con gran felicidad a sus seguidores de Instagram, muchos de los cuales la ayudaron a compartir la foto de su perrito adorado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy bien, bien, bien contenta porque encontramos a Aquiles. Les quiero agradecer a todos los que compartieron la imagen de Aquiles, gracias a eso pudimos dar con él", expresó encantada con este aluvión de cariño recibido. De momento el otro rey de la casa está en la perrera hasta que el lunes lo puedan ir a recoger. Pero saber que está en perfectas condiciones y bajo vigilancia es todo un alivio para la familia. Especialmente contento está Matteo, hijo de la modelo y gran compañero de juegos de Aquiles, con quien mantiene una relación de lo más cómplice y hermosa. ¡Felices todos por la noticia!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Se acabó la pesadilla! Alejandra Espinosa comparte buenas noticias tras días de angustia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.