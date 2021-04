Alejandra Espinoza comparte con Francisca las duras críticas que tuvo que escuchar tras su embarazo En un directo, las dos presentadoras mantuvieron una charla en la que la feliz mamá de Matteo hizo públicas las maldades que se dijeron de ella al dar a luz. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En estos días, y tras el video de Francisca confesando su dolor y malestar al leer las fuertes críticas de las que había sido víctima por su físico durante su embarazo, el acoso cibernético vuelve a estar en la palestra. Desafortunadamente, la querida presentadora dominicana no es la única que se ve sometida y juzgada a través de las redes sociales. Sobre eso, la maternidad y un sinfín de cosas más fue su amena charla con Alejandra Espinoza a través de un directo en Instagram. Las presentadoras de Univision se sinceraron y en un momento de su conversación, Ale hizo partícipe a su compañera de los duros juicios a los que fue sometida por sus detractores. "Yo compartí mi embarazo (en redes) de Pe a Pa, pues yo estaba feliz", explicó la feliz mamá de Matteo. Todo eso cambió cuando el pequeño llegó al mundo y la comunicadora mexicana decidió no enseñar nada más de él. "En su momento cuando me lo criticaron, sí me sentí mal, me daba coraje las críticas, me daba coraje las cosas que mencionaban, yo estaba en un momento muy vulnerable, pero yo ya tenía por quién pelear… yo ya tenía alguien por quien no sentirme mal", prosiguió con fuerza. Con la llegada de su bebé tuvo claro qué le afectaba y qué no. "Hay batallas que son innecesarias pelear, sinceramente", dijo con seguridad. Los años, la maternidad y la vida han hecho que lo que se diga de ella de mala fe no le afecte ni un ápice. "Yo me siento una persona muchísimo más madura y emocionalmente muchísimo más fuerte", afirmó Ale. Eso sí, hay algo, o mejor dicho alguien, que es intocable para ella: lo suyos. Por eso cuando los comentarios van en esa dirección sí reconoce sentirse más afectada. "A mí no me duele lo que me hacen a mí, a mi me duele lo que le hacen a mi familia", dijo contundente. "Cuando tengas a tu bebé en tus brazos, te vas a dar cuenta que en la vida no hay nadie a quien quieras proteger más que a esta persona". En esos primeros meses la presentadora reconoce haberse encontrado con gente muy buena en las redes, pero también muy "mala", dispuesta a hacer daño sin importarles el dolor causado. "Cuando esa gente muy mala viene y ataca a lo que tú más amas, ahí es que verdaderamente conoces la rabia, ahí es cuando verdaderamente vas a tomar decisiones que antes de tener a esta persona no hubieses tomado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tiempo, los años y la experiencia han enseñado a Alejandra qué tomar y qué desechar de este mundo virtual del que también reconoce disfrutar y recibir grandes bendiciones. Esta preciosa conversación, muy útil para cualquier persona, concluyó con varios consejos de amiga para Francisca con el fin de que viva este momento tan especial con absoluta dicha. "No permitas que nadie venga y te diga si te ves bien o si te ves mal. Darle eso es como darle una carta de derecho a que te diga cómo vivir tu vida o cómo disfrutar tu embarazo".

