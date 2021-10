En medio de su recuperación, Alejandra Espinoza comparte la más emocionante de las noticias como mamá de Matteo La carismática presentadora mexicana no dudó en presumir de este importante acontecimiento en la vida de su hijo a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza y su hijo Matteo Alejandra Espinoza y su hijo Matteo | Credit: UNIVISION; Instagram Alejandra Espinoza Tras varios días hospitalizada, Alejandra Espinoza pudo regresar el pasado viernes a su hogar, donde la esperaban con los brazos abiertos su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo. Horas antes de recibir el alta hospitalaria, la presentadora mexicana rompió el silencio sobre su situación clínica a través de un video que compartió desde su página de Facebook. "Han sido días de verdad, bien, bien difíciles; de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre", comenzaba sincerándose la conductora de Nuestra Belleza Latina (Univision). "De repente se me fue la cara de lado; llegué con una parálisis facial aquí al hospital. Los doctores, hasta el día de hoy, no encuentran la razón por la cual me sucedió eso". Desde que saliera del hospital, y ya han transcurrido 5 días, Alejandra no ha dejado de recibir el cariño y el apoyo tanto de sus seres queridos como de miles de fanáticos que a través de las redes sociales no han dejado de arroparla durante su proceso de recuperación. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su hijo | Credit: Instagram Alejandra Espinoza La presentadora se refugia en estos difíciles momentos en su familia, especialmente en su hijo Matteo, de 6 años, quien se ha convertido en su principal motor y la personita que llena de felicidad sus días con sus simpáticas ocurrencias y el amor incondicional que le brinda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente, Matteo hizo vivir este martes a Alejandra un emotivo momento en medio de su recuperación luego de que se le cayera su primer diente de leche. Emocionada, la presentadora no tardó en compartir este esperado acontecimiento por medio de su perfil de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores. Alejandra Espinoza Credit: Instagram Alejandra Esipnoza "Y de repente hoy pasó esto. Se le cayó el primer diente a mi ángel de amor", compartió junto a una imagen en la que muestra el diente que se le acaba de caer a su príncipe.

