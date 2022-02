¡La confesión del marido de Alejandra Espinoza que dejó a la actriz sin palabras! Desde México, donde la intérprete rueda la telenovela Corazón Guerrero, la también conductora compartió lo que le dijo su esposo Aníbal Marrero en estos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Forman una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento, quizás porque ellos no se sienten tan parte de los flashes ni las lentejuelas. Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero son un equipo de lo más unido junto con su precioso Matteo. Por eso, tras recibir el nuevo proyecto de telenovela Corazón guerrero, los tres hicieron las maletas y marcharon rumbo a México. Desde allí, la también conductora dio a conocer cómo está ante un reto protagónico como este. Y entre pregunta y pregunta, Ale compartió la inesperada confesión que le hizo su esposo y que le dejó con una sonrisa de oreja a oreja. Ocurría estos días, ya instalados en su país de nacimiento y después de las largas de rodaje en el set de la nueva producción de Salvador Mejía. A pesar de los horarios matadores y la fuerte cantidad de trabajo que implica una grabación de esta envergadura, Aníbal ha notado algo en su mujer que hacía tiempo no veía en ella. "Dice mi esposo que nunca me había visto tan feliz", expresó con la mirada brillante al programa Despierta América en su edición dominical. "Mi esposo me ha dicho todos estos días; 'nunca te había visto tan feliz, tan contenta de llegar del trabajo'. Aunque son muchas horas, pero llego bien feliz, de verdad llego bien feliz", expresó confirmando la teoría de su marido. Anibal Marrero y Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su esposo Aníbal Marrero | Credit: Instagram (x2) La alegría se le sale en la sonrisa. Ha conformado un equipo fabuloso de grabación y ha podido adaptar su vida laboral con la de su familia, algo que para ella es fundamental. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estar en su México del alma también tiene mucho que ver con esa dicha. "Es bien bonito el tener la oportunidad de grabar aquí en Xochimilco", dijo entusiasmada. Todo es un disfrute, desde los colores y la música, hasta los parajes y, por supuesto, su rica comida. Alejandra Espinoza, Ana Martin y Gonzalo García Vivanco graban una escena de la telenovela "Corazón Guerrero" Credit: mezcalent Su día empieza a las cinco de la mañana para poder ir al gimnasio y estar en el set a eso de las 7, aunque a veces entra a las 9 ó las 10 AM. Está en el foro "desde que amanece hasta que ya casi llego a la casa y me están esperando Aníbal y Matteo para darme un beso", contó. Una experiencia única en lo profesional y el reto que siempre soñó.

