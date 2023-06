El importante cambio que ha decidido implementar Alejandra Espinoza en su alimentación La conductora y actriz mexicana compartió recientemente los detalles a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Alejandra Espinoza es una de las celebridades más activas en las redes sociales. La carismática conductora y actriz mexicana, quien recientemente mostró la decoración de su nueva casa en Orlando, mantiene un vínculo muy cercano con sus seguidores, con quienes comparte diferentes aspectos de su vida, tanto profesionales como personales. Este miércoles no fue la excepción. A través de una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su página de Facebook, donde supera los 4 millones de seguidores, la presentadora habló de la importante decisión que ha tomado respecto a su alimentación con el fin de mejorar su salud. "Hace como 2 semanas y media, pese a que el sábado pasado sí comí, dejé de comer carne. Ya no estoy comiendo carne. Entré en el mundo vegano, vegetariano", informó. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Espinoza reconoció que se le ha hecho "un poco difícil" llegar a consumir la cantidad de proteínas que necesita. "Entonces, ¿qué pasa?, ¿cuál es el error que he estado cometiendo y por eso es que me empezaron a salir un montón de granos? Los seres humanos tenemos que consumir una cantidad entre 30, 40, 50 gramos de proteína al día, entonces es más fácil consumir la proteína animal porque es más rápido… Como llegaba la noche y yo me daba cuenta de que no había consumido la cantidad de proteínas que necesitaba consumir entonces me atascaba de cacahuetes y los cacahuetes hicieron su efecto y ya me empezaron a salir granos en la cara", explicó la que fuera ganadora de la primera temporada del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina. Pero, ¿qué llevó a la presentadora a tomar la decisión de dejar de comer carne? "Yo hace años ya, en el 2017, estuve alimentándome de una forma vegetariana. Estuve así como 7 meses, pero Matteo [su hijo] estaba muy chiquito y se me hacía muy difícil porque la verdad es que tampoco es que tenía mucho tiempo para estar haciendo comidas ni nada de eso. Y después ya lo dejé", detalló. "Ahora empecé por esta razón. Vi un documental en Netflix, que si tienen tiempo véanlo, que te habla por qué razón nosotros los humanos pensamos que necesitamos la proteína animal cuando realmente el cuerpo no necesita la proteína animal, cuando realmente el cuerpo no necesita nada del animal, que todo lo que necesita nuestro cuerpo nos lo da la tierra". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entonces empecé por ahí, empecé por ver eso, empecé por investigar… Supuestamente cuando te alimentas de una manera mucho más natural, de frutas, vegetales y legumbres, tu proceso de sanación del cuerpo es mucho más rápido y la verdad es que me siento superbien", aseveró. "Creo que de alguna manera también estoy aportándole al medio ambiente. Lo estoy haciendo yo solita aquí en la casa, de repente como que medio involucro a Aníbal y Matteo pues porque hago comida, hago comida rica, aprendí a hacer un montón de cosas bien deliciosas…".

