Alejandra Espinoza sobre el bullying que sufrió su hermana: "Fue difícil verlo y no saber qué hacer" Alejandra Espinoza contó que pasó momentos complicados en su infancia al ser testigo del bullying que vivió su hermana Damaris Jiménez en la escuela, pues ya no sabía qué hacer para acabar con el sufrimiento de su hermana menor. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza contó que pasó momentos complicados en su infancia al ser testigo del bullying que vivió su hermana Damaris Jiménez en la escuela, pues ya no sabía qué hacer para acabar con el sufrimiento de su hermana menor. "Yo tenía 10 años y me acuerdo como si fuese ayer. El bullying que ella recibió fue en una etapa muy importante para un niño, en los primeros años de desarrollo para un niño. Obviamente, sí es algo que te impacta, es algo que le impacta tanto a la persona afectada, como fue el caso de Damaris, como a los que estamos alrededor", dijo a MezcalTV. "Era difícil para ella por lo que pasaba, pero también fue muy difícil para mí verlo y no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar y yo era una niña también. Yo tenía 11 ó 10 años y sin embargo, me daba cuenta y trataba de que las otras niñas le hablaran, de que tuviese una niñez normal", añadió. Damaris platicó cómo era que la presentadora la trataba de ayudar y a pesar de ello no lograba hacer amigas. "Yo iba en primero y Ale en sexto [de primaria] y yo no tenía amigas. De hecho me hacían un montón de 'bullying' y yo no tenía amigas, yo era como la típica que jugaba con mis dedos en el recreo y Alejandra llegó al punto de llevarles regalitos a las niñas para que se juntaran conmigo", narró. "Siempre andaba detrás de ellas como para pagarles para que me hablaran, pero nunca quisieron hablarme, ni aunque les pagara". Actualmente , Alejandra y Damaris comparten en el podcast Entre hermanas, donde cada jueves estrenan un episodio a través de las principales plataformas digitales como Pitaya, Spotify, Apple podcast. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandra Espinoza y Damaris Jimenez Digital Cover Image zoom Credit: Ernesto Coria "Se trata de que con tus experiencias ayudes a que los que vienen al lado tuyo, pues a lo mejor no cometan los mismos errores; a lo mejor si escuchan algo que tú dices, que tú viviste, que tomen lo bueno y que lo puedan aplicar en su vida".

