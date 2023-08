¡Alejandra Espinoza comparte una gran noticia! "Llevo días queriendo contarles algo" La actriz y conductora por fin ha hecho el mágico anuncio a su público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las buenas noticias para Alejandra Espinoza se acumulan. Después de un verano lleno de momentos entrañables en vacaciones y de mucho amor de los suyos, la conductora ha hecho partícipes a sus seguidores de un anuncio muy especial. Por fin ha podido contar qué se trae entre manos y con lo que sorprenderá nuevamente a su público. "Llevo días queriendo contarles algo", expresó. ¿De qué se trata esta gran sorpresa que la tiene como una niña? Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza hace feliz anuncio | Credit: Mezcalent Así mismo lo contó en su perfil de Instagram con un accesorio en su cabello que ya da las pistas de lo que se viene. "Llevo días queriendo contarles algo que me tiene muy emocionada, pero para eso me voy a poner mis orejitas ¡porque me voy para World DisneyWorld Resort en Orlando Florida!", expresó entusiasmada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La razón merece mucho la pena. "Este 15 de septiembre vamos a estar celebrando el comienzo del mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana, y esta que está acá va a tener el honor, la dicha, el placer de poder darle la bienvenida a Mirabel y a Bruno de la película de Disney, Encanto", prosiguió. Una alegría por partida doble para Alejandra por tratarse de un tema tan cultural en un espacio tan lleno de ilusión. "Nuestras raíces y cultura van a brillar en el lugar más mágico del mundo con un sin número de experiencias". Entre ellas, actuaciones de famosos artistas, comida y bebida típicas y muchas más sorpresas. Un nuevo éxito en la carrera de la feliz mamá que seguro disfrutará como la niña que sigue habitando en su interior.

