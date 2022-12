¡Alejandra Espinoza anuncia su nuevo trabajo como actriz después de Corazón Guerrero! Desde México, donde se encuentra en su nueva locación, compartió feliz con sus seguidores cuál es su nueva aventura. "Hoy fue mi primer día de grabación". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo en el día en que se estrenaba Corazón guerrero en Estados Unidos, por Univision, Alejandra Espinoza celebraba otra buena noticia. A través de un en vivo en su perfil de Facebook, la mexicana dio a conocer el proyecto profesional en el que anda inmersa. Se trata de su nuevo trabajo como actriz después de su éxito como protagonista de telenovela. De nuevo en tierras mexicanas y con una agenda de lo más ocupada, la actriz compartió feliz de qué se trata esta nueva aventura profesional. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: (Photo by Michael Tran/Getty Images) "Ya saben que casi no hago en vivos aquí en Facebook, pero el día de hoy lo amerita, vale la pena", decía emocionada, a la vez que cansada, desde la cama de su habitación. "Acabo de terminar de grabar, hoy fue mi primer día de grabación, estoy filmando una película acá en México, en Guadalajara, para ser exactos, y estoy muy contenta y muy feliz por varias razones", explicó en este directo de más de 15 minutos. Una de las razones tiene que ver con este día de rodaje que tan entusiasmada la tiene y que supone su nuevo proyecto como actriz, una carrera en la que sigue creciendo y dando pasos de gigante. "El cast es fabuloso, el equipo de producción es espectacular también". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El segundo motivo de su felicidad, tiene que ver con la serie en la que se estrenó como protagonista: Corazón guerrero. La telenovela ya se emite por Univision y eso la tiene muy ilusionada. Alejandra invitaba a su público a seguir apoyando este proyecto que le trajo tantas cosas bonitas. "Me siento bien bendecida, siento que todo lo que deseaba para mí a esta edad se ha cumplido. Hacer una telenovela era uno de mis sueños más grandes, actuar era lo que yo más quería", expresó. La también presentadora regresará a Los Ángeles tres días para ver a su marido y a su hijo y retornará para terminar de filmar su nueva cinta. Un nuevo sueño hecho realidad que agradece con toda el alma y que espera que su público disfrute tanto como lo está haciendo con Corazón guerrero.

