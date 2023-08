Alejandra Espinoza abre las puertas de su hogar en Los Ángeles a El gordo y la flaca La carismática conductora y actriz mexicana compró esta propiedad en 2018. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza abre las puertas de su hogar en Los Ángeles | Credit: Instagram Alejandra Espinoza; El gordo y la flaca Con más de 3 millones y medio de seguidores solo en Instagram, Alejandra Espinoza es uno de los rostros más queridos y populares de la televisión hispana. Aunque su base de trabajo está en Miami, donde se encuentran las instalaciones de Univision y se producen muchos de los programas que conduce, la carismática presentadora y actriz de origen mexicano fijó hace varios años su residencia en Los Ángeles, California. La que fuera ganadora de la primera temporada del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina compró en 2018 junto a su esposo, el director artístico Aníbal Marrero, una propiedad en esta ciudad que se ha convertido en su hogar. Espinoza, quien es madre de Matteo, de 8 años, abrió recientemente las puertas de su casa al programa El gordo y la flaca (Univision). La presentadora recibió por primera vez en su hogar a Clarissa Molina, quien hizo un viaje relámpago a Los Ángeles para conversar con ella. Alejandra Espinoza Credit: El gordo y la flaca "Mi querida Ale, gracias por recibirme aquí en tu casa en la Ciudad de Los Ángeles que está hermosa", expresó la presentadora dominicana desde la casa de Espinoza. Alejandra Espinoza Credit: El gordo y la flaca "Muchas gracias, feliz", dijo la protagonista de la telenovela Corazón guerrero. Alejandra Espinoza Credit: El gordo y la flaca Alejandra Espinoza Credit: El gordo y la flaca Durante la entrevista, Espinoza habló de muchos temas, entre ellos la importancia que tiene su familia en su vida. "Yo siempre he tenido muy claras mis prioridades y mi prioridad número 1 siempre ha sido mi familia, siempre han sido ellos. Nunca he tratado de encajar a mi familia en mi trabajo, al revés, encajar mi trabajo en mi familia porque creo yo que al final del día ellos son los que están contigo en los buenos, en los malos momentos, están contigo cuando lloras, cuando te ríes, cuando a lo mejor no soportas a nadie o cuando te levantas de buenas…", aseveró. Alejandra Espinoza Credit: El gordo y la flaca Alejandra Espinoza Credit: El gordo y la flaca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora también habló sobre cómo se sintió al recibir el premio 'Ídolo de la Juventud' durante la reciente edición de Premios Juventud. "Cuando a mí me avisaron del premio yo dije bueno como ya no va a ser una sorpresa para mí que sea una sorpresa para ellos, que sea una sorpresa para mi papá y mi mamá, que básicamente ellos también lo han sufrido. Yo llevo 16 años trabajando en televisión sin parar. A mí nada de lo que yo tengo me lo han regalado, todo lo he conseguido con sacrificios, con esfuerzos, con dedicación", compartió. "¿Y sabes lo más bonito de todo?", continuó. "Que todas esas cosas que yo he conseguido en los 16 años es que he tenido la gran bendición de compartirla con la gente que amo, de compartirla con mis padres, con mis hermanos, con Aníbal, con Matteo..".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Espinoza abre las puertas de su hogar en Los Ángeles a El gordo y la flaca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.