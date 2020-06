Alejandra Ávalos se reunirá con Erika Buenfil bajo esta condición... Después de que todas las actrices involucradas en el escándalo entre Alejandra Ávalos, Erika Buenfil y Laura Flores se expresaran al respecto, parece ser que hay un lugar para la reconciliación frente a un café. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de las fuertes declaraciones que hizo Alejandra Ávalos al programa de televisión Venga la alegría, acerca de cómo Erika Buenfil y Laura Flores le hicieron “la vida pedazos” al comienzo de su carrera, las reacciones de ambas no se hicieron esperar. La primera les acusó de cómo la insultaban y se burlaban de ella cuando salía al escenario y describió que las dos actrices arriba mencionadas se sentaban en primera fila a la hora de salir ella a cantar y le gritaban cosas como “gorda” y “panzona”. Image zoom Agencia México Según Alejandra Ávalos le tenían envidia porque a sus 25 años estaba en su mejor momento y aseguró que gracias a las conexiones de Erika y Laura, ellas entorpecieron su crecimiento profesional. “Eran privilegiadas, intocables y yo no. Yo vengo de abajo, me la partí sola, nadie me ayudó ni tuve padrinos y eso les daba mucho coraje”. Erika Buenfil le respondió desde sus redes: "Es feo que digan cosas que no son ciertas. Yo tuve una vida de la que no me arrepiento, tuve gente me quiso, gente que no me quiso, pero a estas alturas del partido, a esta edad, con el esfuerzo con el que todos luchamos por salir día a día adelante hay cosas que no se valen", aseguró con lágrimas en los ojos, mientras que Laura Flores quitó hierro al asunto y se expresó muy lindo de sus recuerdos con Alejandra. Image zoom Laura Flores, Alejandra Ávalos y Erika Buenfil Mezcalent.com; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Medios y Media/Getty Images Recientemente, Addis Tuñón conversó con Erika Buenfil al respecto y esta le contestó que no recordaba el episodio que Alejandra había relatado del abuso verbal, pero sí le gustaría saber cómo sanar lo que había pasado. En una conversación posterior de Tuñón con Avalos, la actriz mostró incredulidad: “Lo único que yo esperaba es que a lo mejor en alguna reacción me dijeran, sí, sí, cometimos ese error. Pero si no fueron, como ellas dicen, ¿cómo les voy a pedir una disculpa de algo que no cometieron?” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Frente al comentario que había hecho de que Erika estaba “becada por Televisa”, Alejandra no dio su brazo a torcer: “A ella nunca le faltó nada, siempre llevó el sustento a su casa, trabajara o no trabajara”, mientras que a ella le vetaron. Image zoom Erika Buenfil, Alejandra Ávalos y Laura Flores Instagram; Mezcalent “Erika Buenfil no sabe lo que yo sufrí, no tiene ni idea”, añadió con mucha seriedad, aunque afirmó que sí, se podría reunirse con ella a tomar un café. “Si quiere nos encontramos y tomamos un café, pero tiene que ser después de la pandemia”.

