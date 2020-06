"Yo tengo mis testigos". Alejandra Ávalos contraataca a Érika Buenfil y Laura Flores tras negarla La actriz no se quedó callada y esto es lo que les ha dicho después de que ambas actrices aseguraran que jamás hicieron bullying a su compañera. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pues parece que de momento no hay tregua entre Alejandra Ávalos y sus compañeras Érika Buenfil y Laura Flores. Ambas actrices, a quienes la primera acusó de burlarse de su físico, se defendieron en sus respectivas redes sociales negando que eso hubiera ocurrido. Mientras Érika, la nueva reina del Tiktok, le invitó a que se comprase una vida, Laura fue un poquito más calmada y, con muy buenos modales, dio a entender que nada de eso había sucedido. Ante tales contestaciones Alejandra ha vuelto a defenderse y reiterar que lo que contó sí pasó, digan ellas lo que digan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El agravio no fue un momento, fueron dos horas y media que duró mi espectáculo y de verdad me agoté", comienza su nuevo testimonio para El Gordo y la Flaca. "Dudo mucho que no se acuerden. El punto de vista de ellas es que yo estoy mintiendo pero yo tengo ya a gente que son mis testigos que están atestiguando con ciertos periodistas que han investigado más a fondo", aclaró. Con mucha tranquilidad, Alejandra reiteró que sí se metían descaradamente con su físico desde la primera fila del patio de butacas con palabras que desprestigiaban su cuerpo, siendo gorda y panzona algunas de ellas. Lejos de ir más allá, la actriz tan solo quiere que dando visibilidad y voz con su ejemplo nadie permita que le pase lo mismo.

