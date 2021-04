Alejandra Ávalos asegura que una canción de Luis Miguel fue escrita para ella Es bien conocido que Alejandra Ávalos y Luis Miguel mantuvieron una relación cercana; de acuerdo con la cantante, esto dio a origen a uno de los famosos temas de El Sol. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido, que Alejandra Ávalos y Luis Miguel mantuvieron una cercana relación por algunos años. La cantante revela lo ocurrido y asegura que el sencillo titulado "Tengo todo excepto a ti" fue escrito expresamente para ella y se la dedicó El Sol. "Son pocos los autores que ven tu vida, qué estás haciendo, con quién estás, si acabas de terminar un romance o no; esta es una de esas canciones que que compusieron a Luis Miguel", mencionó a los medios de comunicación. "Los compositores como Juan Carlos Calderón, de quien es el tema, siempre buscan hacer una canción a la medida de nosotros los cantantes", agregó. "Solamente fuimos amigos, salimos en algunas ocasiones". Si bien, cuando el intérprete de "Un hombre busca una mujer" quiso entablar un romance con la también actriz, está se negó. Por ello, él decidió alejarse por completo ante el rechazo y, desde entonces, no se han vuelto a encontrar. "Estuvimos saliendo por más de tres años y lo acompañé a mucha cosas profesionales, nunca me faltó al respeto; no abusé de su imagen o de su nombre", advirtió. Luis Miguel y Alejandra Avalos Credit: Backgrid/The Grosby Group; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me retiré de su vida en el momento adecuado. Si hubiera hecho algo [romántico con Luis Miguel] lo hubiera dicho, pero eso no me llena de orgullo", advirtió. "El señor tuvo romances con mujeres extraordinariamente bellas. A él no le hacía falta nada ni nadie". A solo unos días del lanzamiento de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, Alejandra Ávalos desconoce si esta etapa que vivieron juntos será abordada en la emisión; aunque reconoce que le da curiosidad. Habrá que esperar para que lo descubra.

