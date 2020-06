Alejandra Ávalos acusa a Erika Buenfil y Laura Flores de hacerle “la vida pedazos” Mira las fuertes declaraciones de la actriz y cantante mexicana quien asegura que sus colegas le hacían bullying al principio de su carrera. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz y cantante mexicana Alejandra Ávalos acusó a sus colegas y compatriotas Erika Buenfil y Laura Flores de burlarse de ella e insultarla delante de su público porque, a su juicio, le tenían envidia por su belleza física y su talento. En una entrevista en el programa de televisión Venga la alegría, que se transmite en suelo mexicano por TV Azteca, la artista de 51 años dijo que Buenfil y Flores iban a sus espectáculos cuando ella cantaba en un club nocturno a mediados de los años 90 y se sentaban en primera fila para gritarle “gorda”, “panzona” —y para decirle que tenía celulitis. Image zoom Laura Flores, Alejandra Ávalos y Erika Buenfil Mezcalent.com; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Medios y Media/Getty Images “Se encargaron de hacerme la vida pedazos en muchas oportunidades; me trataron mal en su momento, me ofendieron. Pagaban por ir a mis shows, se sentaban en primera fila con chicos que les [pagaban] la cuenta”, dijo. “Allí me empezaban a gritar cosas como: '¿Te crees mucho verdad?', y empezaban a platicar en voz alta para llamar la atención; después de insultarme durante todo el espectáculo, todavía querían ir a saludarme al camerino”. La cantante aseguró que sus compañeras le tenían resentimiento porque en ese tiempo —con apenas 25 abriles encima— Ávalos estaba en su mejor momento, y había logrado su éxito sin “influencias”, dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Agregó que esta situación afectó su crecimiento profesional porque ambas “tenían buenas relaciones” con ejecutivos en el mundo del entretenimiento mientras que ella no tenía ese tipo de conexiones. “Ellas eran privilegiadas, intocables y yo no; yo vengo de abajo, me la partí sola, nadie me ayudó ni tuve padrinos y eso les daba mucho coraje”, afirmó la actriz de Morir dos veces y Soñadoras. “No soportaban que yo tuviera más talento o que en su momento yo brillara”. Buenfil no se quedó callada ante las acusaciones de Ávalos. En su cuenta de Twitter, la actriz negó haber estado en la audiencia de sus presentaciones. "Otra gran mentira. Jamás. Nunca he ido a verla", escribió. Flores, a su vez, aún no se ha pronunciado sobre las alegaciones de Ávalos.

Close Share options

Close View image Alejandra Ávalos acusa a Erika Buenfil y Laura Flores de hacerle “la vida pedazos”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.