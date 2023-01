Aleida Núñez revela uno de los episodios más fuertes de su vida: "Trató de estrangularme" Aleida Núñez habló de uno de los episodios más fuertes de su vida, cuando una expareja la sometió a violencia física y psicológica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por primera vez, Aleida Núñez habló públicamente de uno de los episodios más fuertes de su vida. Narró cuando una expareja la sometió a un maltrato físico y sicológico que no ha podido superar. El incidente tuvo lugar cuando la cantante era mucho más joven e inexperta, y estuvo en una relación tóxica donde según ella, estuvo a punto de perder la vida. "Muy duro y triste", dijo a una revista de espectáculos mexicana. Durante la plática, la intérprete aseguró que a causa de esas vivencias ha tenido episodios depresivos y que hasta perdió un embarazo. "Tardé mucho tiempo en recuperarme después de la ruptura porque estuve al borde de la muerte". Aleida Nuñez Aleida Nuñez | Credit: Mezcalent Y agregó consternada. "Él me tenía totalmente sometida, no quería que yo saliera y trató de estrangularme, ¡Fue horrible!". Núñez "estaba llena de miedo", pero tuvo el valor de escapar de la relación en la que se encontraba. "Viví momentos aterradores, pero, afortunadamente, hoy lo puedo contar porque ese día salí corriendo", dijo. De hecho, no ha sido la única mala experiencia que Nuñez ha atravesado, ya que aseguró que tres hombres que pasaron por su vida hicieron cosas similares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de febrero la cantante anunció que ponía fina su relación amorosa con el millonario de origen ruso Bubba Saulsbury. Ahora se encuentra viviendo uno de los pasajes más hermosos de su vida con el empresario y comediante francés Martín Babilotte, con quien va de forma muy lenta porque "no se quieren adelantar en nada", finalizó.

