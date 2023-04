Aleida Núñez y su mensaje frente a quienes la acusan de haber perjudicado el concurso de Pepe Gámez La actriz mexicana ha sido señalada por muchos en las redes sociales como la culpable de que Pepe no ganara el exitoso reality show. El actor mexicano también se ha pronunciado al respecto. ¿Tiene futuro su relación? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Pepe Gámez y Madison Anderson; Aleida Núñez | Credit: Instagram (x2) El concurso de Pepe Gámez en La casa de los famosos estuvo marcado por dos mujeres: Aleida Núñez y Madison Anderson. Con la primera comenzó un inesperado romance durante la primera etapa del exitoso reality show de Telemundo que fue muy criticado fuera de la casa y que se vio truncado con la pronta eliminación de la actriz mexicana. Entre Madison y él, en cambio, surgió una relación de amistad muy cercana y cómplice en las últimas semanas de la competencia que enamoró al público y llevó a muchos fanáticos a fantasear con la idea de que podría existir un noviazgo entre ambos. Aunque era el claro ganador para una parte de la audiencia, Pepe terminó alzándose el pasado lunes con el tercer lugar de la competencia. En las redes sociales no han faltado quienes han señalado a Aleida como la culpable de que el actor no ganara. La también cantante se ha visto obligada a desactivar los comentarios de sus publicaciones ante el aluvión de críticas que ha recibido, en su mayoría derivadas de la pasión que ha despertado 'Pepison', la pareja ficticia formada por Pepe y Madison. Pepe Madison Pepe Gámez y Madison Anderson | Credit: Instagram En casa con Telemundo Este jueves, Aleida se pronunció al respecto desde su cuenta de Instagram, donde puede presumir de tener cuatro millones de seguidores: "A pesar de los golpes y la maldad que hay en la vida, en mi corazón jamás existirá el resentimiento y la venganza. Dios es grande y aunque momentáneamente quien hace daño resulta victorioso, el tiempo pone todo en su lugar. Mi intención jamás será perjudicar a nadie, solo les deseo mucho amor y bendiciones". Aleida Núñez Aleida Núñez | Credit: Instagram Aleida Núñez La exhabitante de La casa de los famosos 3 finalizó su mensaje agradeciendo a todas las cuentas de Instagram que la han apoyado "incondicionalmente", sin olvidarse "por supuesto" del "cariño" de sus seguidores que han estado con ella a lo largo de toda su carrera artística. ¿La perjudicó? Pepe, quien ha estado concediendo entrevistas a diferentes medios de comunicación tras su salida de la casa más famosa de la televisión hispana, fue preguntado en una de ellas precisamente por este asunto. ¿Cree el actor también que Aleida fue la causante de que no ganara? "Yo estoy seguro 100% que ella no me perjudicó de ninguna manera, estoy también consciente que a lo mejor al público a algunos no les pareció la relación. Pues yo estaba ahí por ellos. El público era mi elemento más importante y respeto todas las opiniones, pero si la gente piensa que me perjudicó yo respeto a la gente que no le haya gustado", dejó claro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pepe también se pronunció sobre el futuro de su relación con Aleida. "Yo puse el corazón en ese juego, le puse el Pepe de verdad. Sentí cosas bonitas con Aleida en su momento y estoy muy consciente y muy respetuoso de lo que sucedió. Ahorita en la actualidad teníamos 2 meses que ella se fue de la casa y la vi una hora y media mientras grabábamos un programa en vivo, me dijo 'morrito yo he estado bien ojalá tú estés bien' y quedamos en que cuando yo regresara de Puerto Rico, de Miami y todo este rollo ahora sí sentarnos y ver qué sucedió, cómo estamos. Nunca en ningún momento en la casa se habló de un noviazgo, ella también estaba de acuerdo y es una mujer muy inteligente, muy capaz y muy prudente", dijo en una entrevista con Mundo Show. "Sentíamos que era injusto para ella y para mí comenzar una relación cuando todo se dimensiona multiplicado por 8, entonces dijimos 'se plantó la semilla, sentimos cosas maravillosas, vivimos momentos orgánicos, cuando salgamos retomamos y vemos cómo avanza esto'. Yo creo que la mujer es la que decide siempre. Ella decide 'sí Pepe te doy chance de que me cortejes, o no te doy chance'. Así que vamos a ver qué sucede cuando pase toda esta algarabía de la salida".

