Aleida Núñez revela qué siente al ver a Pepe Gámez y Madison Anderson tan unidos Aleida Núñez rompe el silencio tras su salida de La casa de los famosos y cuenta qué siente al ver la cercanía entre Pepe Gámez y Madison Anderson. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleida Núnez rompe el silencio tras su salida de La casa de los famosos y habla sobre la relación entre Pepe Gámez y Madison Anderson. Dentro del reality show, Aleida y Pepe se dieron apasionados besos y expresaron su devoción uno por el otro. Luego Aleida fue eliminada y surgió una cercana amistad entre Madison y Pepe en la recta final de la competencia, que ganó Anderson. Si bien ambos aseguran que no tienen una relación amorosa, muchos notan química y una gran complicidad entre ellos. La cantante mexicana visitó La mesa caliente (Telemundo) y habló sin censura sobre Pepe y Madison, quien ahora está soltera tras romper con su novio Conn Davis. "Esto para mí del reality ha sido algo muy expuesto", dijo Núñez. "Te vuelves sensible, susceptible, eso lo tengo que aceptar. Creo que ellos están dentro de una promoción, parte del trabajo". Madison y Pepe viajaron a Puerto Rico como parte de la promoción juntos del reality show de Telemundo. Aleida está consciente de que Pepe es un hombre libre. Pepe Gamez Credit: JC Olivera/Getty Images "Tanto Pepe como yo entramos solteros a La casa, hablamos de que algún día saliendo podríamos tal vez hacer algo, no sé, pero en realidad siempre estuvimos conscientes de eso y eso estuvo claro. Yo le tengo un cariño, lo quiero muchísimo a mi burrito y siempre le voy a decir así aunque sigamos siendo amigos", dijo la cantante mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aleida Núñez Credit: Medios y Media/Getty Images Aleida también habló sobre un beso que se dio con Gamez tras él salir del reality show y reunirse con ella. "Lo que se ve no se pregunta. Lo que están viendo es un cariño hermoso que él y yo nos tenemos", dijo. "Nos falta mucho por platicar". Ella dijo que está ocupada con sus shows y él haciendo promoción de La casa de los famosos junto a Madison, ya que ella fue la ganadora y él el primer finalista. "Quedamos en reunirnos nuevamente para platicar más a fondo de todo lo que ha pasado", concluyó.

