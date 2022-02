Aleida Núñez confirma el fin de la relación con su novio millonario: ¿cuál fue el motivo? Aleida Núñez confirmó que la relación con el millonario de origen ruso Bubba Saulsbury había llegado a su fin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses Aleida Núñez fue blanco de críticas tras dar a conocer que era la novia del millonario de origen ruso Bubba Saulsbury, algo que ella defendió a todo dar diciendo que no era su "sugar daddy". No obstante, ahora la actriz mexicana confirmó que la relación había llegado a su fin. Según Núñez, fue la distancia la que hizo que su romance con Saulsbury no pudiera prosperar. "Desafortunadamente, la distancia no juega a favor, el hecho de que esté en Texas y yo acá, la verdad sí hay muchas cosas que en su momento uno quisiera compartir, más de cerca, tantas emociones de felicidad o de tristeza y desafortunadamente pues por la distancia a veces eso nos afecta para que pueda haber una conexión cercana'', dijo al programa Ventaneando (TV Azteca). La actriz de 41 años había sido señalada por tener mucho menos edad que su ahora expareja, y por supuestamente aprovecharse de su situación económica. "Más allá de todo, yo lo conocí a él como hombre, más allá de lo que pueda tener. Si camina bien todo, me gustan las relaciones serias y formales (...) No podría estar con alguien que no me trate bien, no solo en lo material, en el sentido como hombre. He tratado de respetarme mucho, evitar personas tóxicas en mi vida y en muchos sentidos lo admiro, lo respeto", dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en enero. "La verdad es que yo lo tomo realmente muy relajada, él también porque sé lo que soy y pues obviamente él también. Creo que ese término, ese título no tiene nada qué ver con lo que él y yo tenemos, y lo más importante es que nosotros lo sabemos y listo", dijo la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A finales del pasado año, Núñez sufrió una dolorosa pérdida. con el fallecimiento del cantante de Il Divo Carlos Marín, con quien tuvo una relación. "Mi querido Carlos Marín descansa en Paz. Vuela alto. Me quedo con grandes recuerdos y tu inmenso talento que entregaste por el mundo. Pronta resignación a su familia", dijo la actriz en sus redes.

