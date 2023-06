Aleida Núñez, cada día más fuerte y empoderada La actriz y cantante mexicana tuvo un tonteo con Pepe Gámez en La casa de los famosos que no terminó de cuajar fuera de la casa. Hoy Aleida tiene muy claras sus prioridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleida Núñez Aleida Núñez | Credit: Instagram Aleida Núñez "Mi corazón está feliz". Así reaccionaba Madison Anderson tras ser captada besándose el pasado fin de semana en un restaurante en Nueva York con su excompañero de La casa de los famosos 3 Pepe Gámez. Si bien los fans de la parejita fantaseaban desde que ambos concursaban en el exitoso reality show de Telemundo con la idea de que se diera un noviazgo entre ellos, la realidad es que el actor mexicano se fijó primero en Aleida Núñez. El tercer finalista de La casa de los famosos 3 y la actriz y cantante mexicana se sintieron atraídos en la casa más famosa de la televisión hispana, iniciando así un tonteo que se vio interrumpido bruscamente con la temprana expulsión de Aleida. Ambos decidieron entonces esperar a que los dos estuvieran fuera de la casa para ver si la relación terminaba de cuajar. "Yo tengo que regresar a México, buscarla y si ella está con ganas de conocerme a mí me encantaría", declaraba Pepe nada más concluir su participación en el reality. Madison Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson Unas semanas después de esas declaraciones, Aleida despejaba de golpe todas las dudas sobre su futuro amoroso con el actor a través de un mensaje que compartía desde su perfil de Instagram. "En este momento estoy enfocada en mis proyectos profesionales y familiares, ya vendrá tiempo para el amor. Hay que reconocer que la felicidad está dentro de uno mismo y Dios sabe el momento justo para todo", escribía el 21 de mayo sin dar más detalles al respecto. Aleida Núñez Aleida Núñez | Credit: Instagram Aleida Núñez Nada hacía pensar entonces que Pepe sí se iba a dar una oportunidad en el amor, pero no con ella sino con Madison, tal y como deja entrever el video que se filtró recientemente. "Jamás pidan tiempo, amor, atención, felicidad o respeto. Ese tipo de cosas se dan de corazón no por obligación", compartía Aleida en las redes sociales el 24 de mayo, no sin antes dejar claro que su mensaje iba "sin dedicatoria" para que no se malinterpretaran sus palabras. La artista nunca ha sido una persona a la que le guste alimentar polémicas. Al contrario. Siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano en lo que a este asunto respecta. Aleida Núñez Aleida Núñez | Credit: Instagram Aleida Núñez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las últimas semanas, la exhabitante de La casa de los famosos 3 no ha dejado de compartir mensajes de empoderamiento femenino y frases de lo más inspiradoras a través de su cuenta de Instagram que reflejan a la perfección la etapa que se encuentra viviendo actualmente. Una etapa en la que su prioridad es seguir trabajando para convertirse en la mejor versión de ella misma. Aleida Núñez Aleida Núñez | Credit: Instagram Aleida Núñez "Una mujer independiente está con quien quiere y no con quien le toca", escribía el 27 de mayo. Aleida Núñez Aleida Núñez | Credit: Instagram Aleida Núñez "No se trata de ser bonita, la verdadera belleza viene de ser fuerte, independiente e inteligente", compartía el 5 de junio. Aleida no ha dejado de recibir el apoyo y el cariño de sus incondicionales seguidores. "Eres única y especial, te admiro por lo fregona que eres y la paz y la tranquilidad que transmites. Nunca dejes de sonreír. Lo mejor está por venir", le escribía el pasado fin de semana una seguidora. "Cada día podemos ser más fuertes y mejores seres humanos", reaccionó la actriz al mensaje.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aleida Núñez, cada día más fuerte y empoderada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.