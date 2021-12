¿Actriz mexicana revela su romance con el fallecido Carlos Marín de Il Divo? Famosa actriz de telenovelas relató un supuesto idilio con el cantante Carlos Marín. Aquí la historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo 19 de diciembre de 2021, Carlos Marín falleció tras estar grave en un hospital de Manchester, Reino Unido, y ser inducido a un coma. El integrante del grupo Il Divo tenía 53 años y vivía en México. Justo en el último país, mantuvo contacto con miembros del mundo artístico, una de ella fue Aleida Núñez, quien al saber la noticia de su deceso le dedicó un emotivo mensaje. "No puedo creer esta noticia… Mi querido Carlos Marín descansa en Paz. Vuela alto. Me quedo con grandes recuerdos y tu inmenso talento que entregaste por el mundo. Pronta resignación a su familia", mencionó Nuñez en su cuenta de Instagram. Acompaña el texto con una imagen donde la actriz es abrazada por el cantante en lo que parece ser la mesa de un restaurante. Ambos famosos tuvieron algo más que una simple amistad, según narró la intérprete de Rosenda en la telenovela La mexicana y el güero hace un tiempo. Según relató, a un programa de televisión, su idilio comenzó en 2018, cuando fueron presentados por un amigo. "Un amigo en común nos presentó porque [Carlos Marín] le preguntó por mí. Él estaba en México y le insistió para que le diera mi teléfono, entonces me buscó", relató. Carlos Marin Il Divo Credit: IG Il Divo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante el tiempo que estuvieron juntos y de acuerdo con la también conductora, en todo momento, el intérprete de "Hasta mi final" se portó como "un caballero". "Me dijo que quiere algo bien conmigo, entonces vamos a dejar, vamos a ver qué dice el tiempo y si se sigue comportando como hasta ahora, a la mejor sí me gana", agregó. Si bien, el propio cantante, tiempo después, no confirmó la relación como tal, pero dejó claro su interés por seguir una relación con Aleida Núñez. Hasta la fecha continúa la duda si hubo algo más y con su fallecimiento no se podrá corroborar la verdad. Ahora, Carlos Marín descansa en paz.

