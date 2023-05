Aleida Núñez aclara su estado sentimental a un mes del final de La casa de los famosos 3 La actriz mexicana y Pepe Gámez no descartaban darse una oportunidad en el terreno amoroso una vez que concluyera el exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Gámez Pepe Gámez; Aleida Núñez | Credit: Instagram Pepe Gámez; Instagram Aleida Núñez La temprana salida de Aleida Núñez en su día de La casa de los famosos 3 (Telemundo) dejó inconclusa la historia de amor que estaban comenzando a vivir Pepe Gámez y la actriz mexicana entre las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. La intención tanto del actor mexicano como de Aleida era esperar a que terminara el reality show –Pepe llegó hasta la final– para poder conocerse mejor y ver si la relación cuajaba. "Lo que te puedo decir [es] que lo que se vivió en La casa de los famosos 3 para mí todo fue honesto, todo fue orgánico, todo fue real… Yo soy del pensar que el hombre propone, pica piedra, invita y la que elige si quiere darte la oportunidad es la mujer. Yo tengo que regresar a México, buscarla y si ella está con ganas de conocerme a mí me encantaría", declaraba Pepe a finales de abril en una entrevista con el programa La mesa caliente (Telemundo) al ser preguntado sobre su futuro amoroso con Aleida. Pepe Gámez Pepe Gámez | Credit: Instagram Pepe Gámez Pepe Gámez Pepe Gámez | Credit: Instagram Pepe Gámez Ahora que está a punto de cumplirse un mes de la gran final de La casa de los famosos 3, ¿cómo sigue la relación entre ambos? ¿Están juntos? ¿Tiene o no tiene futuro la pareja? Aleida Núñez Aleida Núñez | Credit: Instagram Aleida Núñez Aleida despejó todas las dudas de golpe este fin de semana a través de su perfil de Instagram, donde se encargó de dejar bastante claro cuál es su prioridad en este momento de su vida. Aleida Núñez Aleida Núñez | Credit: Instagram Aleida Núñez "Les comparto que en este momento estoy enfocada en mis proyectos profesionales y familiares, ya vendrá tiempo para el amor", comenzó escribiendo la también cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay que reconocer que la felicidad está dentro de uno mismo y Dios sabe el momento justo para todo. Bendiciones siempre para ustedes con todo mi cariño", finalizó su mensaje. Por el momento, parece que no habrá noviazgo entre Aleida y Pepe.

