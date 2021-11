Alec Baldwin y su esposa Hilaria celebran Halloween con sus hijos después de tragedia en el set de Rust El actor Alec Baldwin y su esposa Hilaria Baldwin se disfrazaron junto a sus hijos por Halloween y pasaron este día en familia tras el trágico accidente en el set de la película Rust que dejó sin vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alec Baldwin y su esposa Hilaria Baldwin celebraron Halloween junto a sus hijos después de la tragedia en el set de su película Rust. El actor —que dijo sentirse devastado tras matar accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins en plena grabación con un arma de utilería que no sabía que estaba cargada— posó sonriente con su familia para unas fotos que compartió su esposa en Instagram. Sin duda la compañía de sus seres queridos ha sido de gran ayuda en este difícil momento. "Ser padres durante esto ha sido una experiencia intensa", confesó Hilaria en Instagram, añadiendo que sacaron fuerzas para poder darles a sus hijos un Halloween especial. Muchos de los seguidores de Hilaria en Instagram llenaron a la familia de mensajes de apoyo. "Ellos estaban tan felices y eso derritió mi corazón de mamá", añadió Hilaria sobre sus seis hijos con el actor, a quienes llaman cariñosamente los "Baldwinitos". Alec Baldwin Credit: Instagram/ Hilaria Baldwin La familia ha sido perseguida por la prensa y dieron declaraciones en plena carretera en Vermont, donde están pasando tiempo con sus hijos. "Es una investigación activa. Una mujer murió, ella era mi amiga", dijo el actor de 63 años, según reportó Fox News. Alec Baldwin está cooperando con las autoridades en la investigación del aparente asesinato accidental que ocurrió en el set de filmación de la película Rust. Alec Baldwin Credit: Instagram/ Hilaria Baldwin "Estoy cooperando completamente con la investigación policial para afrontar esta terrible tragedia que ocurrió y estoy en contacto con su esposo, ofreciendo mi apoyo a él y su familia", expresó el actor en sus redes sociales. "Mi corazón está destrozado por su esposo, su hijo y todos aquellos que conocieron y amaron a Halyna".

