Alec Baldwin se pronuncia tras la muerte de Halyna Hurchins: "No hay palabras para expresar mi conmoción" Tras el accidente en un set de filmación, donde Alec Baldwin disparó un arma de utilería y murió la directora de fotografía Hayna Hutchins, el actor rompió el silencio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado jueves 21 de octubre, se dio a conocer que Alec Baldwin había disparado un arma de fuego de utilería durante la filmación de la película Rust, un Western ambientado en el siglo XIX; lo cual, ocasionó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. El actor se había mantenido en silencio ante este hecho; ahora se pronuncia dando a conocer su sentir ante este lamentable accidente. "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada, mencionó Baldwin en un mensaje que dio a conocer en sus cuentas de Twitter e Instagram. "Estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna". El actor, quien además de encabezar el elenco de esta cinta era productor, también fue enfático al mencionar que ha está colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos. "Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia", concluyó. Alec Baldwin Credit: (Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas se pronunciaron ante este mensaje. "Qué tragedia para todos los involucrados. Lo siento mucho"; "Oraciones y amor a la familia de Halyna, y a Joel por una recuperación saludable, para también a ti"; "Una tragedia tan horrenda para todos los involucrados. Condolencias a las familias", y "Mi corazón está con todos ustedes, Alec. Qué terrible accidente. Dios bendiga a la joven y su familia", fueron algunos comentarios. También hubo quienes le enviaron un mensaje de apoyo al actor. "Pensando en ti Alex. Sé que esto te afectará profundamente"; "No fue tu culpa"; "Lo siento por ti Alec", y "Lo siento, Sr. Baldwin pensando en usted y su familia... sea fuerte", dijeron los usuarios. Se desconoce qué procederá legalmente para Alec Baldwin.

