Alec Baldwin se encuentra con el hijo y el esposo de la directora de fotografía que falleció Alec Baldwin se encontró con el hijo y el esposo de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que murió luego de que le disparara con un arma de fuego de utilería en el set de la película Rust. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alec Baldwin y la familia de Halyna Hutchins Alec Baldwin y la familia de Halyna Hutchins | Credit: Grosby Group El actor estadounidense Alec Baldwin se encontró con el hijo y el esposo de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que murió luego de que le disparara accidentalmente con un arma de fuego de utilería en el set de la película Rust. Un varias imágenes puede verse a Baldwin caminado junto a Matthew Hutchins, el esposo de la víctima, y su hijo Andros, de 9 años, el pasado sábado en un hotel de Santa Fe, NM, según reportó el Daily Mail. Alec Baldwin y la familia de Halyna Hutchins Alec Baldwin y la familia de Halyna Hutchins | Credit: Grosby Group En las fotos, el actor evidentemente afectado, se abraza al esposo de Hutchins. El Mail indicó que Andros y su padre asistieron a un memorial privado, que fue celebrado en Santa Fe el viernes, con la presencia también de Baldwin. Alec Baldwin y la familia de Halyna Hutchins Alec Baldwin y la familia de Halyna Hutchins | Credit: Grosby Group El padre Hutchins, Anatoly Androsovych, dijo a a The Sun que el esposo de su hija y su nieto están atravesando un gran dolor por la pérdida de la joven cineasta. "Se ha visto muy afectado; está perdido sin su madre", dijo del pequeño. También declaró que estaba tramitando visas para que su esposa Olga y su hija Svetlana puedan entrar a los Estados Unidos desde Ucrania para apoyar al niño y a su padre. Alec Baldwin y la familia de Halyna Hutchins Alec Baldwin y la familia de Halyna Hutchins | Credit: Grosby Group Androsovych indicó además que no responzabilisaba a Baldwin por lo sucedido. "No responsabilizo a Alec Baldwin, es responsabilidad de las personas de utilería que manejan las armas", apuntó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente dijo a People que el actor de 63 años "está cancelando otros proyectos" y buscando "tomar un tiempo para sí mismo y volver a centrarse", ya que está muy afectado con lo sucedido. El esposo de la víctima ha dicho que tiene el "corazón roto", y dedicó emotivas palabras a Hutchins en Twitter: "Halyna nos inspiró a todos con su pasión y su visión, y su legado es demasiado significativo como para reducirlo a unas palabras. Nuestra pérdida es enorme, así que pedimos por favor a a los medios que respeten la privacidad de mi familia mientras procesamos nuestra pena".

