Alec Baldwin reitera su inocencia en el asesinato de la directora de fotografía Halyna Huchins El actor publicó en su cuenta de Twitter una historia sobre la declaración del responsable de entregarle el arma del crimen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alec Baldwin está cooperando completamente con las autoridades en la investigación del aparente asesinato accidental que ocurrió en el set de filmación del western "Rust", y a través de su cuenta de Twitter parece reiterar su inocencia. El actor compartió con sus seguidores las declaraciones del asistente de dirección, responsable de entregarle el arma cargada que detonó durante un ensayo en el set, en las que detalla que la pistola no había sido inspeccionada minuciosamente, reportó el diario New York Times. De acuerdo a la declaración jurada de Dave Halls, el arma de utilería era una "pistola fría". "[Halls] Expresó que debió haber verificado todas [las balas], pero no lo hizo", reportó la detective Alexandria Hancock en la declaración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sheriff del Condado de Santa Fe en Nuevo México, Adan Mendoza, reveló que la Long Colt calibre .45, contaba con una bala real, la cual fue encontrada en el cuerpo de la víctima. Según el Sheriff, el proyectil de plomo disparado por el actor, fue recuperado del hombro de la víctima, por lo que han deducido que fue esa la misma bala que acabó con la vida de la directora de fotografía de 42 años, durante el ensayo donde también resultó herido el director Joel Souza, de 48. "La consideramos como una bala real porque fue disparada por una arma y obviamente causó la muerte de la señorita Hutchins e hirió al señor Souza", expresó el sheriff. "También creemos que tenemos el casquillo de la bala que fue disparada". Alec Baldwin Alec Baldwin | Credit: Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic Además, Mendoza reveló que los investigadores parecen haber encontrado más balas de verdad en el set de filmación, que estarán enviando al Buró Federal de Investigaciones. Generalmente, las balas reales son prohibidas en los sets de grabación y aún no se sabe cómo éstas disparadas por el actor llegaron hasta ahí, ya que de acuerdo a la responsable de la armería de la producción, Hannah Gutierrez-Reed, ese tipo de munición jamás se mantiene en el set. De acuerdo a expertos, el actor podría enfrentar cargos por homicidio involuntario, reportó People. Por su parte, Baldwin ha enviado su sentir a la familia de la cineasta y aseguró estar cooperando con la investigación. "Estoy cooperando completamente con la investigación policial para afrontar esta terrible tragedia que ocurrió y estoy en contacto con su esposo, ofreciendo mi apoyo a él y su familia", expresó Baldwin tras el incidente. "Mi corazón está destrozado por su esposo, su hijo y todos aquellos que conocieron y amaron a Halyna".

