"No apreté el gatillo": Alec Baldwin niega que haya disparado a la fotógrafa Halyna Hutchins Alec Baldwin ha dado su primera entrevista desde que ocurriera la tragedia en el set de la película Rust y negó haber apretado el gatillo del arma que acabó con la directora de fotografía Halyna Hutchins. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alec Baldwin Credit: (Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic) Desde que la directora de fotografía Halyna Hutchins muriera a causa de un disparo presuntamente de Alec Baldwin en el set de la película Rust, el actor de 63 años ha estado viviendo una pesadilla. Ahora, en su primera entrevista a un medio de prensa desde el trágico incidente, Baldwin ha negado haber apretado el gatillo del arma en cuestión. "No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo. Nunca apuntaría con una pistola a alguien y apretaría el gatillo en ellos, nunca", dijo Baldwin al periodista George Stephanopoulos en una entrevista que aparecerá en ABC News. El actor, además, dijo que "no tenía idea" de cómo una bala se abrió paso en un arma que estaba destinada a ser un accesorio en el set de la película. Halyna Hutchins Halyna Hutchins | Credit: Halyna Hutchins/Instagram "Alguien puso una bala real en un arma", sostuvo. "Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar en la propiedad". Todavía la muerte de Hutchins a Baldwin le sigue pareciendo algo difícil de creer. "Incluso ahora, me cuesta creer que [ocurrió el incidente]", sostuvo. "No me parece real". Baldwin también recordó a la directora de fotografía como "alguien que era amada por todos los que trabajaban con [ella], querida por todos los que trabajaban", dijo sin poder contener sus lágrimas. Stephanopoulos, por su parte, dijo en Good Morning America que esta es la entrevista "más intensa" que ha hecho en su carrera. "Es tan crudo. Quiero decir, como puedes imaginar, está desolado. Pero también fue muy sincero, fue muy comunicativo, respondió todas las preguntas. Habló sobre Halyna Hutchins, habló sobre el encuentro con su familia también", dijo. "Repasó, en detalle, lo que sucedió en el set ese día. Debo decirles que me sorprendió en muchos lugares en el transcurso de esa hora y 20 minutos que nos sentamos ayer". La entrevista se transmitirá el jueves a las 8 p.m. EST por ABC y también aparecerá en Hulu. Según un reporte de People, durante la entrevista el actor responderá, entre otras cosas por qué está hablando ahora del incidente, cómo cree que ocurrió el disparo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alec Baldwin Credit: (Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic) El pasado 21 de octubre tuvo lugar el mortal incidente, en el que también quedó herido el director Joel Souza. Según Serge Svetnoy, quien se desempeñaba como electricista en el set de la película, todo fue por culpa de la "negligencia y la falta de profesionalismo" entre los encargados de las armas. De acuerdo con su esposa Hilaria Baldwin, el actor está "atormentado" después de la trágica muerte de la directora de fotografía. "Él realmente no duerma y está atormentado por la muerte de Halyna", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "No apreté el gatillo": Alec Baldwin niega que haya disparado a la fotógrafa Halyna Hutchins

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.