El actor Alec Baldwin llega a un acuerdo con la familia de la fallecida cineasta Halyna Hutchins Alec Baldwin ha llegado a un acuerdo con la familia de la cineasta Halyna Hutchins, quien falleció tras dispararse un arma en el set de la película Rust. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alec Baldwin ha llegado a un acuerdo con la familia de la fallecida cineasta Halyna Hutchins, reporta Deadline. La directora de fotografía murió en el set de la película Rust en el 2021 tras dispararse un arma de fuego durante la filmación en Nuevo México. Alec Baldwin declaró que él no apretó el gatillo del arma que mató a la cineasta ni es culpable de su muerte. No se han relevado los términos del acuerdo entre el actor y la familia de Hutchins. En febrero, se presentó una demanda por muerte injusta contra Baldwin, contra empresas de producción de la película, sus productores y otros miembros del equipo como Hannah Gutiérrez Reed, quien estaba a cargo de las armas en el set. La demanda alegaba violaciones de normas de seguridad en la filmación, reporta CNN. Como parte de este acuerdo, Matthew Hutchins, el viudo de Halyna Hutchins, será productor ejecutivo de Rust y recibirá parte de los beneficios de la película, que continuará su rodaje el año que viene. "Hemos llegado a un acuerdo, sujeto a la aprobación del tribunal, para nuestro caso de muerte por negligencia contra los productores de Rust, incluidos Alec Baldwin y Rust Movie Productions, LLC. Como parte de ese acuerdo, nuestro caso será desestimado. El rodaje de Rust, del que ahora seré productor ejecutivo, se reanudará con todos los actores principales originales a bordo en enero de 2023. No tengo ningún interés en entrar en recriminaciones o en atribuir culpas (a los productores o al Sr. Baldwin). Todos creemos que la muerte de Halyna fue un terrible accidente. Estoy agradecido de que los productores y la comunidad del espectáculo se hayan unido para rendir homenaje al último trabajo de Halyna", dijo Matthew Hutchins en un comunicado. Alec Baldwin y Halyna Hutchins Credit: Jim Bennett/Getty Images; Mat Hayward/Getty Images for AMC Networks SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A lo largo de este difícil proceso, todos han mantenido el deseo específico de hacer lo mejor para el hijo de Halyna. Estamos agradecidos a todos los que han contribuido a la resolución de esta trágica y dolorosa situación", dijo en un comunicado el abogado de Alec Baldwin. Por su parte, Joel Souza, dijo que regresar al set de Rust será una manera de sanar emocionalmente y de honrar a Halyna. "Los que tuvimos la suerte de pasar tiempo con Halyna sabíamos que tenía mucho talento, era amable, creativa y una fuente de energía positiva increíble. Solo desearía que el mundo la hubiera conocido en otras circunstancias, como seguramente lo habría hecho a través de su increíble trabajo. En mis propios intentos por sanar, cualquier decisión de volver a terminar de dirigir la película solo podía tener sentido para mí si se hacía con la participación de Matt y la familia Hutchins. Aunque ciertamente es agridulce, me complace que juntos vayamos a completar lo que Halyna y yo empezamos. Todos mis esfuerzos en esta película se dedicarán a honrar el legado de Halyna y a hacer que se sienta orgullosa. Es un privilegio llevarla a cabo en su nombre", dijo Souza en el comunicado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El actor Alec Baldwin llega a un acuerdo con la familia de la fallecida cineasta Halyna Hutchins

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.