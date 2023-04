Sorpresa en el caso contra Alec Baldwin: le retirarán todos los cargos La fiscalía tiene previsto retirar los cargos de homicidio involuntario que imputó al actor Alec Baldwin por la muerte accidental de la cineasta Halyna Hutchins en el rodaje de la cinta Rust en Nuevo México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La fiscalía de Nuevo México tiene previsto retirar los cargos de homicidio involuntario que imputó al actor Alec Baldwin el pasado enero por la muerte de la cineasta Halyna Hutchins en el rodaje de la cinta Rust. Según varios medios, desde CNN a la revista especializada Variety, fuentes les confirmaron que la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México retirará los cargos a Baldwin que le responsabilizaba de la muerte de Hutchinson. El equipo legal del actor, quien también era el productor de la cinta, aplaudió la decisión de las autoridades en un comunicado divulgado por a los medios. "Nos complace la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y animamos a que se realiza una auténtica investigación de los hechos y las circunstancias de este trágico accidente", dijeron los abogados Luke Nikas y Alex Spiro, según la cadena ABC. Alec Baldwin Alec Baldwin | Credit: Bruce Glikas/WireImage El incidente por el que Baldwin fue imputado tuvo lugar el 21 de octubre de 2021, cuando el actor y Hutchins se encontraban ensayando con un revólver antiguo una escena en el rancho Bonanza Creek, en Nuevo México. La directora de fotografía le estaba señalando la posición exacta donde debería quedar su mano. El actor disparó el arma, que se suponía estaba cargada con balas de fogueo. La bala mató a Hutchins e hirió al director del filme, Joel Souza. En la presentación oficial de los cargos el pasado 31 de enero, la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, aseguró que el actor no siguió las medidas de seguridad pertinentes sobre el uso de armas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de a Baldwin, la fiscalía también imputó cargos a Hanna Gutierrez-Reed, supervisora de la armería. El primer asistente de dirección de la película, Dave Halls, quien le entregó a Baldwin el arma, se declaró culpable de uso negligente de un arma letal. Baldwin, quien ha recibido el apoyo incondicional de su esposa Hilaria durante todo este tiempo, siempre ha mantenido su inocencia. "Los dos asumimos que la pistola estaba descargada, aparte de esas balas ficticias", dijo Baldwin en su primera entrevista tras el accidente, " y luego solté el gatillo y la pistola se disparó".

