Inconsolable, Alec Baldwin "canceló otros proyectos" después del accidente en Rust "Estuvo muy nervioso y absolutamente inconsolable durante horas. Todos saben que esto fue un accidente, pero él está absolutamente devastado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alec Baldwin Credit: (Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic) Alec Baldwin "está cancelando otros proyectos" luego de un tiroteo accidental en el plató de su película, Rust, que le costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins, y dejó herido al director Joel Souza. Una fuente le dijo a PEOPLE que Baldwin, de 63 años, está buscando "tomar un tiempo para sí mismo y volver a centrarse", como lo ha hecho durante tiempos difíciles en el pasado. "Esto fue bastante devastador", dice la fuente. "Así es como maneja los tiempos difíciles. Siempre que sucede algo malo, en el corto plazo, se aleja del ojo público". La fuente confirma a PEOPLE que Baldwin estuvo "muy nervioso y absolutamente inconsolable durante horas" después del tiroteo: "Todo el mundo sabe que esto fue un accidente, pero él está absolutamente devastado. El jueves, las autoridades respondieron a un incidente en el set de Rust en Nuevo México alrededor de la 1:50 p.m. hora local después de las llamadas al 911 que indicaban que "un individuo había recibido un disparo en el set", escribió el Departamento del Sheriff de Santa Fe en un comunicado de prensa obtenido por PEOPLE. Tras una mayor investigación, el departamento del alguacil se enteró de que Hutchins, de 42 años, y Souza, de 48, fueron "baleados cuando un arma de fuego de apoyo fue disparada" por Baldwin, de 63 años, durante una prueba de cámara. Hutchins fue trasladada en avión al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde murió a causa de sus heridas, según el departamento del alguacil. Souza fue hospitalizado, pero sus representantes le dijeron a Deadline que desde entonces ha sido dado de alta. "[Baldwin] es alguien a quien realmente le importa, por lo que puede ser muy duro consigo mismo", comparte la fuente. "Eso es cierto en general, en situaciones que no son ni de lejos tan graves como esta. Pero en esta situación, es un nivel completamente diferente debido a la pérdida de vidas involucrada". "Le tomará tiempo resolver todo esto", añaden. "Necesita tomarse un tiempo para sí mismo, estar con su familia". Hasta el momento, no se han presentado cargos y la investigación sigue en curso. A raíz de la tragedia, una fuente le dijo a People que "Alec todavía está tratando de entender todo lo que sucedió. Esto ha sido devastador. Ha sido increíblemente difícil". Baldwin habló por primera vez sobre el incidente el viernes por la mañana, emitiendo una declaración de dos partes en Twitter. Halyna Hutchins y Alec Baldwin Credit: Mat Hayward/Getty Images for AMC Networks; Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada", comenzó el actor. "Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él ya su familia", continuó. "Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna". El esposo de Hutchins, Matthew, con quien comparte a su hijo Andros de 9 años, ha estado en contacto con Baldwin. "He hablado con Alec Baldwin y me está apoyando mucho", dijo Matthew al Daily Mail. El set de filmación de Rust se cerró tras la muerte de Hutchins, y la producción se detuvo indefinidamente, según la productora Rust Movie Productions, LLC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo el elenco y el equipo han quedado absolutamente devastados por la tragedia de hoy, y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Halyna", dijo la compañía en un comunicado el jueves. "Hemos detenido la producción de la película por un período de tiempo indeterminado y estamos cooperando plenamente con la investigación del Departamento de Policía de Santa Fe. Estaremos brindando servicios de asesoramiento a todos los que estén relacionados con la película mientras trabajamos para procesar este terrible evento".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Inconsolable, Alec Baldwin "canceló otros proyectos" después del accidente en Rust

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.