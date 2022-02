Hilaria Baldwin comparte un dulce beso con su esposo Alec: "Hemos pasado juntos por muchas cosas" "El regalo más grande que he recibido, junto con mis hijos", escribió Alec Baldwin a su esposa en sus comentarios de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hilaria Baldwin ha "pasado por mucho" con su esposo Alec Baldwin a su lado. La mamá de seis —que comparte hijas Carmen Gabriela, 8, y María Lucía Victoria, 10 meses, e hijos Rafael Thomas, 6, Leonardo Ángel Charles, 5, Romeo Alejandro David, 3, y Eduardo "Edu" Pao Lucas, 16 meses , con el coprotagonista de 30 Rock, envió un sincero mensaje por Instagram para reconocer los altibajos en su relación. "Hemos pasado juntos por muchas cosas ❤️", escribió Hilaria, de 38 años, junto a una foto de la pareja vestida y compartiendo un dulce beso. Alec, de 63 años, respondió con amor a su esposa en los comentarios, escribiendo: "Solo sé que cada vez que siento que Dios me ha olvidado, creo que te trajo a mi vida. El regalo más grande, junto con mis hijos, que jamás haya recibido". El día anterior, Alec también compartió un video crudo y emotivo en Instagram desde el aeropuerto donde confesó sentirse "miserable" por estar separado de su familia. "Instalarme en mi lugar menos favorito… un aeropuerto. Preparándome para hacer lo que menos me gusta… viajar solo. Solo tengo un propósito en esta vida. Y cuento los minutos hasta que lo recupere", escribió en el pie de foto, antes de proclamar su amor por Hilaria y cada uno de sus siete hijos. "Estoy en el aeropuerto, y estoy a punto de irme de viaje para hacer un pequeño trabajo y estoy, como siempre, miserable", dijo Alec también en el clip de seis minutos. "Estoy muy triste cada vez que dejo a mi familia". La estrella de It's Complicated, que parecía visiblemente cansado, también mencionó que últimamente no había dormido. Luego continuó diciendo lo "loco" de que él e Hilaria tuvieran cuatro niños seguidos después de intentar con otra niña. "Realmente no tengo nada más en mi vida que me importe en esa escala, y lo digo en serio", dijo. "No le pido a nadie que me ponga medallas o lo que sea, pero no tengo nada más en mi vida que signifique algo para mí ni remotamente". Reconoció que si bien también es padre de su hija de 26 años, Ireland Baldwin, a quien comparte con su ex Kim Basinger, no tenía la "responsabilidad adicional que tengo ahora" con seis niños menores de ocho años. El actor de Boss Baby reveló que ha rechazado trabajos de actuación para evitar estar lejos de su esposa e hijos y que acepta trabajos de actuación "mínimamente". Agregó: "Probablemente necesito trabajar un poco más, sin importar a dónde me lleve eso". Hilaria Baldwin and husband Alec Baldwin Hilaria Baldwin and husband Alec Baldwin | Credit: Photo by Bruce Glikas/WireImage "Mis hijos me hipnotizan y me frustran y me llevan a un mundo del que nunca soñé que sería parte", continuó. Alec también se entusiasmó con Hilaria y dijo: "Es increíble. Tengo una buena compañera". "Abracen a sus hijos y amen a sus hijos y hagan que cada día cuente", instó a sus seguidores antes de finalizar el video. La publicación del video se produce semanas después de que el abogado de Alec entregó voluntariamente el teléfono celular del actor, en cumplimiento de una orden de registro en la investigación de Rust. Alec sostenía el arma que se disparó en el set de la película del oeste en Nuevo México y hiriendo mortalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins el 21 de octubre. Alec Baldwin and Hilaria Baldwin Alec Baldwin and Hilaria Baldwin | Credit: Photo by JNI/Star Max/GC Images El actor y productor dijo en un video publicado el día de Año Nuevo que ha estado consultando a asesores espirituales mientras lidia con las consecuencias de la tragedia en el set. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi objetivo en el nuevo año es la paz, la conciencia, la profundización de mis relaciones con las personas que amo, acercándolas a mí y mejorando las relaciones con las personas que me importan, pero tal vez no llegue a verlas mucho. más", dijo en ese momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hilaria Baldwin comparte un dulce beso con su esposo Alec: "Hemos pasado juntos por muchas cosas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.