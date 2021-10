Alec Baldwin dispara arma de utilería durante una filmación y mata a directora de fotografía Alec Baldwin dispara un arma de fuego en el set de la película que protagoniza matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director Joel Souza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves, a la 1:50 p.m., tiempo de Nuevo México, se suscitó un incidente en el set de la película Rust, una historia de vaqueros ambientado en el siglo XIX, que se filmaba en el rancho Bonanza Creek. Todo ocurrió cuando el actor Alec Baldwin disparó un arma de fuego de utilería que ocasionó la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins; mientras el director de la cinta, Joel Souza, resultó herido. "De acuerdo con los investigadores, parece que la escena que se filma involucró el uso de un arma de fuego de utilería cuando fue disparada", menciona un comunicado del Departamento del Sheriff de Santa Fe que fue obtenido por People. "Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil fue disparado". Tras el aparente accidente, la mujer de 42 años fue trasladada, en helicóptero, al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde falleció. Por su parte, el hombre de 48 años fue llevado, en ambulancia, al Centro Médico Regional Christus St. Vincent. "El Señor Baldwin fue interrogado por los investigadores y puesto en libertad", agregó la autoridad. "Hasta el momento, no se han presentado arrestos ni cargos. La investigación del incidente sigue en curso". Un portavoz del actor le dijo a People que "hoy hubo un accidente en el set de Rust, en Nuevo México, que involucró la falla de disparo de una pistola de hélice con focos". La producción de Rust se ha detenido por el momento, agregó el representante de Baldwin. Papás famosos cincuentones Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte la productora, Kc Brandestein, se pronunció ante esta lamentable situación. "Todo el elenco y el equipo han quedado absolutamente devastados por la tragedia de hoy, y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Halyna", mencionó en un comunicado. "Hemos detenido la producción de la película. por un período indeterminado y estamos cooperando plenamente con la investigación del Departamento de Policía de Santa Fe. Proporcionaremos servicios de asesoramiento a todos los que estén relacionados con la película mientras trabajamos para procesar este terrible evento". Halyna Hutchins era originaria de Ucrania trabajó como periodista de investigación con producciones documentales británicas en Europa antes de su trabajo en el cine. Tiene una licenciatura en Periodismo Internacional de la Universidad Nacional de Kiev, Ucrania. En 2015, se graduó Instituto Estadounidense del Cine (AFI por sus siglas en inglés). En 2019 fue seleccionada como una de las Estrellas de la Fotografía en Ascenso, así como también directora de fotografía del 21st Century Fox DP Lab en 2018. Halyna Hutchins Credit: Halyna Hutchins Instagram Sus filmes como directora de cine incluyen Archenemy, 2020; Darlin', 2019; Blindfire, 2020, y The Mad Hatter, 2021. Así como numerosos cortometrajes. Hasta el momento, Alec Baldwin no se ha pronunciado al respecto. Un testigo del incidente dijo al sitio Hollywood Showbiz 411 que Baldwin comenzó a preguntar cómo le habían dado una pistola cargada con munición real. Según este testigo, Baldwin estaba en estado de shock y "no tenía idea de cuán gravemente los había herido o de que Halyna hubiera muerto".

