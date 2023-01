Alec Baldwin y Hilaria Baldwin están devastados: "nada te puede preparar para esto" Tras Alec Baldwin ser acusado de homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins en el set de Rust, el actor y su esposa Hilaria Baldwin se sienten "devastados", asegura fuente cercana a la pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alec Baldwin Credit: (Michael Buckner/Deadline/Penske Media via Getty Images) Alec Baldwin y su esposa Hilaria Baldwin están "devastados" tras enterarse de que el actor enfrentará cargos de homicidio involuntario, una fuente cercana a la pareja reveló a PEOPLE. "Nada te puede preparar para esto", dice esta fuente. "Ellos se están apoyando el uno en el otro y tratando de mantenerse enfocados en sus hijos". La fuente añade que Hilaria, de 39 años, ha sido "la roca" de Alec durante esta dolorosa experiencia y verlo tan angustiado "le rompe el corazón". Ella está haciendo "todo lo que puede para apoyarlo" y la pareja está intentando "mantenerse fuertes por sus hijos". El jueves se anunció que el actor de 64 años —y Hannah Gutiérrez Reed, quien estaba a cargo de las armas de fuego en el set de la película— ambos enfrentarán cargos de homicidio involuntario por la muerte de la cineasta Halyna Hutchins en el 2021 mientras filmaban este proyecto. El abogado del actor dice que los cargos en su contra no representan la justicia. "El señor Baldwin no tenía ninguna razón para creer que había una bala viva en la pistola o en ningún otro lugar del set", dijo el abogado Luke Nikas, añadiendo que el actor confió en que el equipo encargado de mantenerlos seguros mientras trabajaban con armas en la grabación hiciera bien su trabajo. "Vamos a luchar contra estos cargos y vamos a ganar", aseguró su abogado. Alec y su esposa Hilaria son padres de Eduardo "Edu" Pao Lucas, de 2 años, Romeo Alejandro David, de 4 años, Leonardo Ángel Charles, de 6, y Rafael Thomas, de 7, Ilaria Catalina Irena, de 3 meses, María Lucía Victoria, por cumplir 2 años, y Carmen Gabriela, de 9 años.

