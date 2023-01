Alec Baldwin acusado de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins La fiscalía de Nuevo México decidió este jueves imputar al actor Alec Baldwin por homicidio involuntario 15 meses después de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el rodaje de la película Rust. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La fiscalía estatal de Nuevo México determinó este jueves que el actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por la muerte hace 15 meses de la directora de fotografía Halyna Hutchins en rodaje de la película Rust. Hannah Gutiérrez-Reed, responsable de las armas en el set, también será acusada de homicidio involuntario. El primer asistente de dirección de la película, Dave Halls, quien le entregó a Baldwin el arma, se declaró culpable de uso negligente de un arma letal. "Si alguna de estas tres personas, Alec Baldwin, Hannah Gutiérrez-Reed o David Halls, hubiera hecho su trabajo, Halyna Hutchins estaría viva hoy", dijo Andrea Reeb, la fiscal especial designada por el fiscal de distrito, a través de un comunicado. "Es así de simple. La evidencia muestra claramente un patrón de desprecio criminal por la seguridad en el set de filmación de Rust. En Nuevo México, no hay lugar para rodajes que no tomen en serio el compromiso de nuestro estado con la seguridad de las armas y la seguridad pública", añadió. Alec Baldwin y Halyna Hutchins Alec Baldwin y Halyna Hutchins | Credit: Astrid Stawiarz/Getty Images for SiriusXM; Anthony Harvey/Getty Images El lamentable incidente tuvo lugar el 21 de octubre de 2021, cuando Baldwin y Hutchins se encontraban ensayando con un revólver antiguo una escena en el rancho Bonanza Creek, en Nuevo México. La directora de fotografía le estaba señalando la posición exacta donde debería quedar su mano. El actor disparó el arma, que se suponía estaba cargada con armas de fogueo. "Los dos asumimos que la pistola estaba descargada, aparte de esas balas ficticias", dijo Baldwin en su primera entrevista para el noticiero de la cadena ABC, " y luego solté el gatillo y la pistola se disparó". "Sostuve la pistola donde me dijo que la sostuviera, lo cual terminó siendo justo debajo de su axila, fue lo que me dijeron", declaró. "Nunca apuntaría una pistola a alguien y apretaría el gatillo, jamás". Además de matar a Hutchins, el disparo hirió al director del filme, Joel Souza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante las varias investigaciones que han tenido lugar tras el incidente, Baldwin siempre ha negado su culpabilidad. "Sé al 1,000 por ciento que no soy responsable de lo que le sucedió", dijo a la detective Alexandria Hancock, en una llamada telefónica después del tiroteo. Algunas personas implicadas en el set de filmación, como Serge Svetnoy, quien se desempeñaba como electricista en el set de la película, han dicho que todo fue por culpa de la "negligencia y la falta de profesionalismo" entre los encargados de las armas. "A veces, para ahorrar un centavo, se contrata a personas que no están completamente calificadas para un trabajo complicado y peligroso, y se arriesga la vida de las otras personas cercanas y también la suya", dijo en ese entonces en una publicación en Facebook.

