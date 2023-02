Presentan cargos contra Alec Baldwin por homicidio involuntario Tras varias semanas de darse a conocer que habría imputaciones legales contra Alec Baldwin, ahora se da a conocer que el actor ha sido acusado formalmente de homicidio involuntario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes 31 de enero de 2023, la Fiscalía de Santa Fe, Nuevo México, ha presentado oficialmente cargos en contra de Alec Baldwin por el delito de homicidio involuntario ocurrido ante la muerte de la fotógrafa Halyna Hutchins, ocurrida en octubre de 2021, durante la filmación de la película Rust, que era protagonizada y producida por el actor. Así, Mary Carmack-Altwies, fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México, dio a conocer que dichos señalamientos se deben a que el famoso no siguió las medidas de seguridad pertinentes sobre el uso de armas; así, la pistola se disparó accidentalmente ocasionando la mencionada muerte y también que el director del filme, Joel Souza, resultara herido. Además, Hanna Gutierrez-Reed, supervisora de la armería, también enfrentará cargos que podrían llevarla a prisión por un año y medio. La fiscal, quien hace dos semanas había dado a conocer su intención de imputar cargos penales contra Baldwin, enumeró una serie de fallos de seguridad y alegó que el histrión conocía el protocolo, porque había participado en más de 40 películas en las que se usaron armas de fuego. También advirtió que Gutiérrez-Reed debería haber comprobado que el arma era segura y no dejar la responsabilidad Davis Halls, ayudante de dirección, porque "no tenía potestad para autorizar el uso del revólver". "Tan solo el día del incidente, la evidencia muestra que ocurrieron al menos una docena de actos, omisiones o descuidos, en un corto periodo transcurrido entre la comida y la hora del disparo. Y esto no incluye el uso temerario del arma por parte de Baldwin", explicó la Fiscalía. Alec Baldwin Alec Baldwin | Credit: Angela Weiss/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se informó que David Halls firmó un acuerdo de culpabilidad por un delito menor y aceptó el cargo de"uso negligente de un arma letal" y una pena de libertad condicional por seis meses. Con esta decisión legal, Alec Baldwin y Hanna Gutierrez-Reed podrían enfrentarse a juicio de tipo penal, cuya pena podría llegar a un máximo de cinco años de prisión. De momento, se desconoce cuándo iniciará el juicio.

