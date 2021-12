Alberto Vázquez responde a quienes critican que su esposa sea 43 años menor Alberto Vázquez responde a todos los que lo critican por su pareja tener 43 años menos que él y con quien se casó hace muy poco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alberto Vázquez y su esposa Alberto Vázquez y su esposa | Credit: Alberto Vázquez/Instagram Para Alberto Vázquez el amor no tiene edad, pero al parecer para muchos de sus seguidores sí. Desde que anunció que se iba a casar con Elisabeth Renean, que es 43 años menor, no ha dejado de ser criticado, pero ha tenido una respuesta para quienes desaprueban su decisión. "No me gusta dar muchos comentarios porque no saben decir cosas bonitas, todo se basa en que él tiene 81 y ella 39, puro chisme tonto, no saben ni lo que dicen. Lo único que saben es criticar las edades, no preguntan cómo vivimos, cómo sentimos, nada", dijo en el programa De primera mano. "¿Les parece muy difícil que alguien quiera a una persona así? En lugar de decir: 'Qué padre que encontró el cariño a esa edad', lo que quieren es criticarme", añadió. Según el famoso cantante mexicano, "esto tenía que ser porque tenemos 16 años juntos, tengo un hijo ya de 12 años y a veces lo amiguitos le preguntan por su papá y él se preguntaba por qué todo mundo le decía que no estábamos casados. Pero no es por eso, de todos modos tenía que darle un nombre y darle seguridad a él, que tiene a su papá. Y porque quiero mucho a mi chaparra". "Muchas le echan que es una lagartona y me da mucho coraje porque no es verdad, es una linda mujer. Si me la hubiera encontrado de joven hubiera sido fabuloso, porque es una mujer hermosa por fuera y por dentro. Estoy contento de casarme con una mujer tan bonita, tan llena de vida", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vázquez anunció el pasado noviembre que, a sus 81 años, se casaría con su pareja de 38. A mitad de diciembre se conoció que el cantante ya se había casado. "Por fin, esta es mi flamante esposa", escribió en su cuenta de Instagram. La pareja se conoció a través de Internet, y de manera muy rápida comenzaron a vivir juntos. El cantante tiene una gran familia que incluye a sus hijos Arturo, Mónica, Rocío, Daniela y Juan Alberto; además de una hija llamada Claudia, de la cual supo hace solo dos años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alberto Vázquez responde a quienes critican que su esposa sea 43 años menor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.