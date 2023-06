Famoso cantante mexicano presume boda con esposa 43 años menor Alberto Vázquez ha causado revuelo por mantener una relación sentimental con una mujer mucho más joven que él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que desde hace tiempo, Alberto Vázquez, de 83 años, mantiene una relación sentimental con Elisabeth Ranea, quien es 43 años menor que el cantante. De hecho, el pasado 2022 contrajeron nupcias; ahora, el famoso presume imágenes de ese momento tan especial. "Eli y yo 20 de abril 2022 el día más feliz por fin después de 18 años", escribió Vázquez en su cuenta de Instagram para acompañar las mencionadas fotos. "Se los comparto en nuestra capilla del Jesús de la Misericordia" Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. "Bendiciones a está hermosa pareja, vivan al máximo y disfrútense al máximo"; "Que guapos; gracias Alberto Vázquez por compartir tan bello momento"; "Don Alberto, que Dios los siga bendiciendo con salud, muchísimo amor y felicidad, gracias por compartirnos momentos muy felices de sus vidas"; "Siempre has tenido buenos gusto en las mujeres y sabes cuál es mejor. Dios te dio esa mujer hermosa y de buen corazón"; "Muchas felicidades. El verdadero amor siempre triunfa, no hay tiempos distancia ni obstáculos. Sobretodo Dios traza nuestro camino vida camino y el verdadero amor real", y "Me encantan. Me da mucho gusto, hacen una bonita pareja y deseo sigan siendo tan felices como hasta ahora", fueron algunos comentarios. Alberto Vázquez y su esposa Alberto Vázquez y su esposa | Credit: Alberto Vázquez/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, el intérprete de "Perdóname mi vida" se comparó con otros colegas que tienen parejas más jóvenes como Richard Gere, Al Pacino y Charles Chaplin. Esto ocasionó reacciones encontradas entre sus seguidores. "Me entristece ver que todo es bonito cuando es el hombre el mayor y la mujer joven; pero si fuera al revés la mujer muy madura y la pareja un hombre 15 o 20 años más joven que ella, uuuuyy nos acaban"; "para el amor no hay edad. Cuando llega y te enamoras, ese ¡es el momento preciso!", y "Son simplemente mujeres y hombres, hechos y derechos, con todas las libertades que saben lo que quieren y a quien aman!", dijeron los fanáticos. Pese a todo, Alberto Vázquez es feliz con su esposa e hijo fruto de su romance.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Famoso cantante mexicano presume boda con esposa 43 años menor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.