Alberto Vázquez anuncia que va a casarse a sus 81 años El cantante mexicano Alberto Vázquez ha anunciado que se va a casar con su pareja Elisabeth Renean, con quien lleva 15 años de relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alberto Vázquez Credit: mezcalent.com El cantante mexicano Alberto Vázquez nos demuestra que no hay que ser joven ni para amar ni para recomenzar una nueva vida. A sus 81 años, el también actor ha anunciado que se va a casar con su pareja Elisabeth Renean. Vázquez les dijo a sus seguidores en redes sociales que se casaría el próximo año por la iglesia y por lo civil con su media naranja, con la que mantiene una relación desde hace más de 15 años. "Para todos esos que son incrédulos, me caso por el civil y por la iglesia en este 2022 que ya está a la vuelta se los hago saber a todos mis amigos y a los que no lo son", escribió en Instagram. El anuncio lo hizo acompañado de una foto en la que aparece muy feliz junto a Renean, de 43 años, quien muestra orgullosa su anillo de compromiso. La noticia ha generado muchos comentarios por parte de los seguidores, quienes le desearon lo mejor en esta etapa de casados que se aproxima. "Excelente decisión. Usted puede hacer lo que quiera", "qué gusto les deseo felicidad, salud y mucho amor que Dios los bendiga siempre", "¡bendiciones y felicidades para la gran pareja!", "seguro será una boda hermosísima", dijeron. Hace un tiempo el cantante informó a la prensa que no vivía junto a Renean por la pandemia de coronavirus, ya que padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una secuela de la adicción al tabaco que tuvo casi toda su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante tiene una gran familia que incluye a sus hijos Arturo, Mónica, Rocío, Daniela y Juan Alberto; además de una hija llamada Claudia, de 55 años, de la cual supo hace solo dos años luego de que un examen de ADN confirmara su paternidad.

