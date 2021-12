Famoso actor y cantante mexicano de 81 años se casa con su novia 43 años menor que él Alberto Vázquez contrajo nupcias con Elisabeth Renea, fue el propio actor quien dio a conocer esta noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un mes, Alberto Vázquez anunció su compromiso matrimonial con Elisabeth Renea; ahora da a conocer que, tras más de una década de relación sentimental y un hijo, contrajeron matrimonio. El cantante, quien hace un tiempo reveló padecer problemas de salud, tiene 81 años y su ahora esposa 38 años. Fue el también actor quien dio a conocer la noticia con un mensaje. "Por fin, esta es mi flamante esposa", escribió en su cuenta de Instagram. Acompañó el mensaje con una imagen donde se ve al intérprete de "Perdóname mi vida" abraza a su cónyuge, mientras ella está con la mirada en el cielo. Este es el quinto matrimonio del protagonista de la película Me quiero casar, quien contrajo nupcias anteriormente con Marcela, Enna, la actriz Isela Vega y Mónica. Los tórtolos se conocieron por internet y cuando comenzaron a salir tuvieron tal química que de rápidamente comenzaron a vivir juntos. Ahora, disfrutan su amor en pleno y son celebrados por los cibernautas. "Muchas felicidades Alberto, se merecen siempre lo mejor. Un fuerte abrazo", mencionó un seguidor. Alberto Vázquez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El amor y Coco los unieron hace ya tiempo; este es solo un trámite que ambos decidieron hacer y solo puedo desear que ¡¡el amor siga creciendo!! Miles de instantes maravillosos siempre"; "Felicidades, viva el amor"; "Muchas felicidades Eli y Alberto. Bendiciones siempre. Se les quiere mucho"; "Muchas, pero muchas felicidades a este bello matrimonio. Que Dios los colme de bendiciones con mucha salud y vida", y "¡¡¡Felicidades!!! Que hermoso. Listo chicos vamos a cantar y bailar. A celebrar que sin duda esto es espectacular. Alberto Vázquez que el amor, la comprensión y la alegría los acompañe siempre ¡¡¡familia bella, pareja hermosa!!!", fueron otros comentarios. Ahora Alberto Vázquez disfruta de su amor y de los seis hijos que tiene producto de sus otros matrimonios.

