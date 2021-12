Famoso actor de telenovelas dejó la carrera por convertirse en empresario y ahora tiene una gran fortuna Alberto Mayagoitia se había consolidado como un galán de los melodramas mexicanos, pero una simple curiosidad lo hizo cambiar por completo su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Alberto Mayagoitia inició en la televisión, en los años 80 y con solo trece años, de inmediato se posicionó como un adolescente talentoso y tras prepararse como actor, poco a poco se consolidó como todo un galán de los melodramas; que además, destacó en teatro, cine y como presentador de diversas emisiones. Sin embargo, en 2002, decidió dejar su prolífica carrera para dedicarse a un negocio de multinivel que lo convirtió en un prominente empresario. "En el año inicié en el negocio de Anway, me invitó la hija de un actor", explicó al programa mexicano de televisión El minuto que cambió mi destino (Imagen TV). "Jamás me imaginé que eso me iba a llevar a los niveles que me ha llevado hasta ahora. Decidí meterme al negocio porque parecía divertido y se me daba organizar a la gente. Hoy día, sé que que organizar a la gente se llama liderazgo y hay muchas otras cosas en torno a eso. La compañía acababa de empezar en México, había ocho productos, jamás me imaginé que 30 años después iba a seguir en eso, pero lo hice porque sonaba divertido". El protagonista de la telenovela Luz y sombra vio el potencial de este tipo de empresa y quiso continuar para hacer un patrimonio más allá de sus entradas como actor. Sin embargo, esto le resultó más atractivo y se dedicó de lleno a esta presa. "A los pocos meses, nos fuimos Lilia [mi esposa] y yo a Atlanta, a una convención, y ahí entendimos una magnitud enorme del negocio, y empecé a soñar en cosas que podía lograr a través de él tener un negocio propio y no, nada más, dedicarme a la actuación", reveló. Alberto Mayagoitia Credit: Alberto Mayagoitia Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Porque he de decir, esto lo repito y siempre lo he dicho, que veía en la farándula a gente que con los años tenía que estar mendigando el trabajo", mencionó. "Hasta el día de hoy, Lilia y yo seguimos siendo distribuidores de Anway y seguimos creyendo en que la industria del multinivel es una manera formidable en la cual una persona puede aprender de negocios y ayudarse a desarrollar su potencial". Ahora, Alberto Mayagoitia desea retomar la actuación, pero apenas está en busca de oportunidades. "Estoy dispuesto a audicionar, estoy dispuesto a ganar el lugar que yo mismo dejé", concluyó.

