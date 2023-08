Esposo de Zuria Vega reacciona a supuesta infidelidad a la actriz Luego de que Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, fuera señalado de engañar a la actriz con otra famosa, así habló al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que Zuria Vega contrajo nupcias con Alberto Guerra el 22 de noviembre de 2014; de su matrimonio han nacido dos niños Lúa y Luka. Si bien han sido considerados un matrimonio estable, ahora la pareja se encuentra en el ojo del huracán, debido a que el actor fue captado con la actriz Paulina Dávila en el concierto de Karol G, donde se dijo, ambos famosos tuvieron supuestas actitudes románticas. Ante ello, el intérprete de Manuel en la serie La Jauría se pronunció ante esta situación. "No me entero [de los rumores], me entero aquí cuando vengo aquí y hablo con ustedes, ahorita me acaban de enseñar una nota dónde ya nos estaban divorciando", mencionó Guerra a los medios de comunicación. "[Pienso] 'ah mira'", agregó. "Eso sí te puedo decir que una de las claves del éxito como pareja dentro de este negocio es no dudar, nosotros sabemos qué es lo que pasa dentro de nuestras cuatro paredes, no sale de ningún lado, nada de lo que salga de algún lado tiene una veracidad porque nadie vive en la casa, a menos que mis hijos comiencen a dar nota". Zuria Vega y Alberto Guerra Credit: Luis Ortiz/Clasos/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Vega, quien en una publicación de su marido con Paulina Dávila en el concierto de la supuesta infidelidad, reaccionó con corazones, también ha desestimado problemas maritales. "Creo que estamos en un momento muy sólido, somos una familia, nos apoyamos mucho, tenemos dos hijos maravillosos y estoy muy contenta de que [Alberto Guerra] hoy pueda estar aquí porque él está filmando fuera de México y bueno, siempre procuramos estar en los momentos importantes del otro y también podemos hacer este tipo de proyectos en el que nos tenemos que ir fuera porque somos un equipo y equidad ¿no?", advirtió. Todo parece indicar que solo se trató de un rumor; por lo que Zuria Vega y Alberto Guerra no tienen ningún problema.

