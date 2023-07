Alana y Sebastián Villalobos de Top Chef VIP tienen una gran noticia que compartir Mira de qué se trata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Villalobos Alana y Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Sebastián Villalobos Alana se convirtió el pasado viernes en la primera semifinalista de la segunda temporada de Top Chef VIP (Telemundo). La joven mexicana está cada vez más cerca de convertirse en la ganadora de la exitosa competencia culinaria de Telemundo que conduce Carmen Villalobos a las 7 p. m., hora del Este. Alana, quien ha destacado en el reality por su innovación y técnicas avanzadas, encontró en la competencia un gran aliado: el influencer colombiano Sebastián Villalobos, con quien ha creado un vínculo muy especial tanto dentro como fuera de la cocina más exigente de la televisión hispana. "Yo fui de los primeros que se dio cuenta porque como estaba ahí con ellos en el grupito cool y de repente salíamos de que a cenar o algo y yo los veía así como muy pegaditos, muy amiguitos…", reconoció Juan Pablo Gil en el especial de Al rojo vivo sobre Top Chef VIP. Sebas Alana y Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Sebastian Villalobos Aunque la competencia culinaria está por llegar a su fin, Alana y Sebastián seguirán estando muy unidos ya que tienen un proyecto juntos entre manos que próximamente verá la luz. Alana y Sebastián Villalobos Alana y Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Sebastián Villalobos Sebastián Villalobos Alana y Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Sebastián Villalobos Así lo reveló la semifinalista de Top Chef VIP en una reciente transmisión en vivo en Instagram. "Hay un proyecto muy interesante, no les puedo dar muchos datos porque me regañan, pero viene un proyecto con Sebas", dio a conocer Alana. "Mientras grababa Top Chef VIP como que se me ocurrió una idea de un negocio que quería poner y me acuerdo perfecto que fui corriendo a contársela al grupito cool y estaban cenando Juan Pablo, Jesús y Sebas. Y yo llegué superemocionada 'ya sé cuál va a ser mi emprendimiento, quiero hacer esto, esto y esto' y Sebas se me acercó y me dijo 'oye, te interesaría que seamos socios' y empezamos como que a crear la idea Sebas y yo juntos, como que a conceptualizar más todo y ahora tenemos un proyecto que vamos a poner Sebas y yo, espero que muy prontico". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alana no quiso revelar más detalles sobre el proyecto ya que "Sebas me dijo que no contáramos nada todavía", pero adelantó que está relacionado con la cocina. "No es un restaurante, pero sí es un proyecto juntos y tiene algo que ver con cocina". Ya pronto saldremos de dudas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alana y Sebastián Villalobos de Top Chef VIP tienen una gran noticia que compartir

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.