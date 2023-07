La ¿romántica? cita de Alana y Sebastián Villalobos en Miami La ganadora de Top Chef VIP y el influencer colombiano salieron anoche a cenar juntos y derrocharon química. ¡Mira las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebas Sebastián Villalobos y Alana | Credit: Instagram Sebastián Villalobos ¿Lo que están sintiendo es una pasión de reality o un amor de verdad? Eso es lo que están tratando de descubrir Alana Lliteras, ganadora de Top Chef VIP 2, y Sebastián Villalobos desde que terminara la segunda temporada de la competencia culinaria de Telemundo que unió sus vidas en Colombia durante cinco meses. "Atracción hay, claramente hay, eso se nota desde la cocina, fuera de la cocina, todo", declaraba el influencer colombiano el pasado viernes en una entrevista para el programa La mesa caliente (Telemundo) en la que también estuvo Alana. "Nosotros estamos descubriendo en este momento si es una pasión de reality o si es amor de verdad". La joven conductora mexicana y el artista, que acaba de lanzar su canción 'Tulum', se encuentran en Miami, donde han estado cumpliendo con diferentes compromisos de trabajo derivados de su participación en Top Chef VIP. Pero no todo ha sido trabajo. La ganadora y el finalista de Top Chef VIP 2 también han tenido tiempo para seguir conociéndose fuera del reality y disfrutar de los bellos lugares que ofrece la ciudad. Alana y Sebastián Villalobos Alana y Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Sebastián Villalobos Anoche, sin ir más lejos, salieron a cenar a un exclusivo restaurante de la zona, donde se les pudo ver muy juntitos y derrochando química mientras degustaban un delicioso menú. Alana Alana y Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Sebastián Villalobos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lo muestran las diferentes imágenes que compartieron desde sus respectivos perfiles de Instagram, donde cuentan con una importante legión de seguidores. Alana y Sebas Credit: Instagram Sebastián Villalobos Ambos pudieron disfrutar junto a varios amigos de una experiencia gastronómica única en Sakaya, "donde las tradiciones culinarias chocan en una audaz fusión de sabores peruanos y japoneses". Las imágenes hablan por sí solas.

