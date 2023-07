Alana y Sebastián Villalobos deslumbran en su primer evento juntos tras la final de Top Chef VIP "Nos agarraron". La ganadora y el finalista de la competencia culinaria de Telemundo fueron captados a bordo de un yate mientras protagonizaban una improvisada sesión de fotos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Villalobos Alana y Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Alana; Instagram Omar Fernández Alana y Sebastián Villalobos no se han separado desde la final de Top Chef VIP (Telemundo). La joven conductora mexicana, quien el lunes se alzó con el codiciado título de Top Chef VIP, y el influencer colombiano se encuentran en Miami. Ambos han estado visitando en los últimos días los diferentes programas de la cadena para hablar de lo que fue su participación en la segunda temporada de la competencia culinaria. "Yo la verdad es que terminé supercontento con la decisión", comentó Villalobos en una reciente transmisión en vivo. "A mí en lo personal sí se me hace que Alana desde el principio fue siempre la más dura de todos. Es una niña que trae experiencia en la cocina indudablemente y ayer que ustedes vieron la final se dieron cuenta de eso". La ganadora y el finalista de Top Chef VIP 2 se dejaron ver nuevamente juntos este miércoles en un evento de Telemundo relacionado con la Copa Mundial Femenina que transcurrió a bordo de un yate. Alana y Sebas Alana y Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Alana "Un evento muy bonito", escribió Alana desde su perfil de Instagram junto a una serie de fotografías en las que presume de la compañía de Sebastián. Alana y Sebas Alana y Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Alana Durante el evento, ambos fueron captados por el Director de Relaciones con Talento de Telemundo, Omar Fernández, mientras protagonizaban una improvisada sesión de fotos. Teléfono móvil en mano, Sebastián fue el primero que hizo de fotógrafo personal de Alana tomándole unas fotos con el mar y las impresionantes vistas de Miami de fondo. Luego los papeles se invirtieron y fue Alana la que se convirtió en la fotógrafa personal de Sebastián. Alana y Sebas Alana y Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Omar Fernández "Ja ja ja nos agarraron en la sesión de fotos", escribió la joven de 20 años desde sus historias de Instagram junto a la grabación que había compartido Fernández. Alana y Sebastián Villalobos Alana y Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Omar Fernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes, como era de esperar, revolucionaron las redes sociales. "¡Qué pareja más bella!", "Hermosa pareja" o "¿Y para cuándo la boda?", fueron algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer en la publicación que compartió Alana.

