¿Alana y Sebas Villalobos de Top Chef VIP son novios? La química entre los participantes de la exitosa competencia culinaria de Telemundo ha quedado patente durante todo el concurso. También fuera de él. Su compañero Juan Pablo Gil fue de los primeros en percatarse de ello: "De repente salíamos a cenar y yo los veía muy pegaditos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Top Chef VIP Sebastián Villalobos y Alana | Credit: Telemundo; Instagram; Telemundo El amor ha estado más presente que nunca en la segunda temporada de Top Chef VIP (Telemundo), que ya se encuentra en su etapa culminante. Y si no que se lo pregunten a Sara Corrales y Juan Pablo Gil, quienes se sintieron atraídos durante la exitosa competencia culinaria y hoy se están dando una oportunidad en el terreno amoroso. "Tenemos varios viajes juntos, queremos conocernos y disfrutar fuera de las cocinas", compartía Corrales en el especial de Al rojo vivo sobre Top Chef VIP 2 que se transmitió este lunes por Telemundo. Pero la historia de amor protagonizada por la actriz colombiana y el galán mexicano no sería la única que habría nacido entre los fogones de la cocina más exigente de la televisión hispana. La química que han derrochado Alana y Sebas Villalobos durante toda la competencia ha llevado a muchos televidentes a pensar que podría existir un romance entre ellos. Alana Literas Sebas Villalobos Left: Alana Lliteras | Credit: TELEMUNDO Right: Sebastián Villalobos | Credit: TELEMUNDO "Yo creo que el ingrediente principal de cualquier receta es la bonita energía y entre Alanita y yo existe una muy linda energía", reconocía el influencer colombiano. Si bien ninguno ha confirmado que haya un romance entre ellos, sus compañeros no tardaron en percatarse de que se estaba cocinando algo muy especial entre ambos. "Yo fui de los primeros que se dio cuenta porque como estaba ahí con ellos en el grupito cool y de repente salíamos de que a cenar o algo y yo los veía así como muy pegaditos, muy amiguitos…", reconoció Juan Pablo Gil este lunes en el especial de Al rojo vivo. Sebastián Sebastián Villalobos y Alana | Credit: Instagram Sebastián Villalobos Marisol Terraza también notó la química que tienen. "Pero querían ser discretos y yo no decía nada", comentó la cantante y compositora, quien saltó a la fama como una de las voces principales del grupo musical Los horóscopos de Durango junto a su hermana Vicky. Alana y Sebas no solo se han dejado ver muy juntos en Top Chef VIP. También en las redes sociales, donde ambos han compartido imágenes en las que derrochan complicidad. Sebastián Villalobos Sebastián Villalobos y Alana | Credit: Instagram Sebastián Villalobos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A finales de mayo, con motivo del cumpleaños de Alana, el influencer publicó una serie de imágenes y videos en los que presume de su compañía. Sebastián Villalobos y Alana Sebastián Villalobos y Alana | Credit: Instagram Sebastián Villalobos "Te quiero", escribió entonces junto a las instantáneas. Sebastián Villalobos Sebastián Villalobos y Alana | Credit: Instagram Sebastián Villalobos ¿Será que estamos ante la segunda parejita de Top Chef VIP 2? Quizás sean solo muy buenos amigos. El tiempo lo dirá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Alana y Sebas Villalobos de Top Chef VIP son novios?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.