Alana y Sebastián Villalobos anuncian su nuevo proyecto juntos tras Top Chef VIP 2 "A Alana y a mí nos tiene muy emocionados", expresó el influencer colombiano. ¿De qué se trata? ¡Aquí te contamos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebas Alana Sebas Villalobos y Alana en la final de Top Chef VIP | Credit: Telemundo La segunda temporada de Top Chef VIP (Telemundo) llegó a su fin, pero eso no significa que los caminos de Alana Lliteras y Sebastián Villalobos vayan a separarse. Todo lo contrario. La joven conductora mexicana y el influencer colombiano continuarán estando muy unidos en el terreno profesional ya que tienen un proyecto juntos entre manos que los tiene muy ilusionados. La idea surgió durante las grabaciones de la competencia culinaria de Telemundo. "Top Chef nos sacó esa pasión como que teníamos por la cocina y pues bueno nos tocó en varias ocasiones cocinar juntos y nos encantó cocinar juntos", contó Alana este martes en una entrevista para el programa La mesa caliente (Telemundo). Alana Alana y Sebas en la final de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO De compañeros a socios La ganadora de Top Chef VIP y el artista de 27 años, quienes crearon un vínculo muy especial y cercano tanto dentro como fuera de la competencia, van a poner un negocio de postres en México. "Tienen que estar superpendientes porque la verdad es que es algo que realmente a Alana y a mí nos tiene muy emocionados como que después de la competencia el haber creado este proyecto en conjunto y que haya nacido como de la buena vibra y de la buena química que existió estando en el programa", compartió Villalobos en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo desde su perfil de Instagram. Alana y Sebas en la final de Top Chef VIP Alana y Sebas en la final de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alana no puede estar más feliz con este emprendimiento. "Yo amo el helado, amo los postres, me encanta la cocina, entonces quería invertir y poner un negocio y pues en eso surge en pláticas con Sebas de hacernos socios", explicó en el show de Telemundo.

