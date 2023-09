El motivo por el que Alana Lliteras, ganadora de Top Chef VIP, ha decidido alejarse de las redes sociales La joven conductora de 20 años compartió un comunicado a través de sus historias de Instagram en el que se ha sincerado sobre el motivo detrás de su decisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alana Lliteras Alana Lliteras | Credit: Instagram Alana Lliteras El pasado 17 de julio Alana Lliteras se convertía en la ganadora de la segunda temporada de Top Chef VIP. La joven conductora mexicana no solo se hacía con el codiciado título de Top Chef VIP, sino también con un premio en efectivo de $100,000 dólares que quería invertir en su futuro profesional. "Soy una persona que me encanta estar en constante aprendizaje y todas las oportunidades que se me presenten las aprovecho… Yo estoy superabierta y dispuesta como a ver en qué más podemos ser buenos. Estoy estudiando la carrera de artes escénicas, la actuación y todo eso. Entonces, no sé, puede ser un proyecto de actuación, puede ser un proyecto de conducción, pero lo que sí o sí la cocina va a seguir en mi vida", declaraba en el programa En casa con Telemundo tras su triunfo en la exitosa competencia culinaria de Telemundo. Alana Lliteras Alana Lliteras ganó Top Chef VIP 2 | Credit: Instagram Alana Lliteras Tras cumplir con sus diferentes compromisos de trabajo en Miami fruto de su victoria en Top Chef VIP, Alana regresó a su México natal, donde poco a poco ha ido retomando sus rutinas. Aunque durante las primeras semanas estuvo muy activa en las redes sociales compartiendo su día a día con sus seguidores, la presentadora hace días que no se deja ver en Instagram. ¿Por qué? Alana Lliteras Alana Lliteras | Credit: Instagram Alan Lliteras "Por motivos personales", Alana ha tomado la decisión de alejarse por un tiempo de las redes. Alana Lliteras Alana Lliteras | Credit: Instagram Alana Lliteras SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ganadora de Top Chef VIP explicó antes de 'desaparecer' del ciberespacio que "por motivos personales de procesos que estoy viviendo en estos momentos de mi vida he decidido dejar un rato las redes sociales ya que es algo que hoy en día me afecta más de lo que me ayuda". Alana Credit: Instagram Alana Lliteras "Gracias por siempre estar. Prometo regresar en cuanto yo sienta que es el momento indicado y que es algo que nuevamente le hace bien a mi vida", prosiguió la joven. "También para regresar más recargada de energía y poderles brindar siempre lo más bonito de mí", finalizó.

