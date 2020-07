"Los niños siguen aislados". Alan Tacher y su esposa cuentan cuál es la situación con sus hijos El conductor compartió en un video cómo se encuentran los pequeños de la casa quienes, por el momento, están sanos y no dan muestras de contagio. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días Alan Tacher y su esposa, Cristina Bernal, compartían a través de sus redes la noticia de su contagio por coronavirus. Desde entonces están en casa siguiendo el tratamiento adecuado y pasando todos los síntomas que esta enfermedad causa. La pregunta que muchos se hacen es, ¿y sus hijos? ¿Están contagiados? El conductor y su mujer contaron cuál es la situación actual de la familia y cómo están haciendo para evitar que el virus se extienda. "Los niños están sanitos, están bien, no han presentado síntomas. Hemos hablado con su pediatra", informaba Cristina. "Siguen aislados los niños, eso sí, por supuesto y evitando todo tipo de contacto", añadió Alan. Aunque transmitieron un mensaje lleno de positivismo y fuerza, en sus caras se nota que el cansancio y malestar que este virus provoca en quien lo padece. "En las noches se complica un poquito más, sientes que se te va el aire del pecho", explica el co-presentador de Despierta América. Insisten en que a pesar de ser síntomas leves, este virus no es ninguna broma. "Es muy raro, sabes que tienes algo, no sabes qué es, sabes que hay algo que está en tu cuerpo que no está funcionando bien", describió el mexicano. Image zoom Video: Despierta America SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También quisieron dar las gracias a todos los que les han mostrado tanto amor, apoyo y cariño en estos momentos que en ocasiones también afecta a su estado de ánimo. "A veces uno se apachurra pero con todas esas muestras de amor y cariño sabemos que vamos a salir adelante", añadió Cristina. El próximo 25 de julio les toca hacerse de nuevo la prueba para ver si finalmente están libres del virus. De momento les mandamos todo el ánimo del mundo. ¡Fuerza compañeros!

