Alan Tacher habla sobre sus síntomas del coronavirus: “[No] es un juego” Con la voz rota y al borde de las lágrimas, el presentador de televisión y su esposa admitieron estar asustados tras sus diagnósticos, sobre todo por sus hijos. ¡Aquí los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con la voz rota y al borde de las lágrimas, el presentador de televisión Alan Tacher y su esposa Cristina Bernal manifestaron su preocupación por su salud y la de sus hijos luego de que se confirmara que ambos tienen el coronavirus. El conductor del programa matutino de Univision, Despierta América, confesó que ambos están asustados y que es difícil ver que sus hijos más pequeños, Liam y Michelle, quieren estar cerca de su mamá pero tienen que mantenerse alejados. “Liam no para de llorar y quiere estar con su mamá; no entiende lo que pasa porque está muy pequeño. Michelle entiende un poco más, pero yo creo que es el mensaje, hay que estar atentos y seguirse cuidando”, dijo Tacher en una entrevista que se transmitió en el programa televisivo. Sobre sus síntomas, el comunicador mexicano expresó que todos los días tiene uno diferente; en ocasiones le duele mucho la cabeza, en otras el cuerpo y a veces no puede dormir. También ha perdido algo del olfato y el sentido del gusto—y se le ha presentado una tos. “No es algo fácil” ni “es un juego”, añadió. En cuanto a dónde se habría contagiado, agregó que si bien siempre tomó las precauciones indicadas, no está seguro de dónde ocurrió. “Quizás un restaurante al que hayamos ido, pero se me hace sumamente muy extraño”, dijo. “No porque tengamos síntomas leves esto no está peligroso; se siente bien raro el cuerpo, se siente que hay algo extraño en tu organismo, pero no sabes cómo explicarte qué pasa”. Explicó que sus hijos mayores y todas las personas que tuvieron contacto con la pareja se están haciendo la prueba de la COVID-19 para confirmar si ellos también estan contagiados. Aclararon que sus hijos no han presentado ningún síntoma. Tacher se hizo la prueba del coronavirus el sábado y dentro de 15 días tendrá que someterse a otra más para verificar si ya sobrepasó el virus. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

