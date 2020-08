¡Al fin pudo abrazar a sus hijos! Alan Tacher y esposa confirman que están libres de COVID-19 Tras una larga espera, el presentador de televisión anunció con una gran sonrisa que ambos superaron el coronavirus. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El presentador de televisión Alan Tacher y su esposa Cristina Bernal están felices luego de anunciar que ya superaron el coronavirus y aseguran estar agradecidos que pueden estar cerca de sus hijos. En una entrevista en su programa matutino Despierta América, el conductor mexicano y la madre de Liam y Michelle dieron la buena noticia abrazados y contentos. “Aquí no hay distanciamiento social porque quiero decirles que en el día de ayer finalmente no llegaron los resultados del COVID y oficialmente nos hemos librado de este COVID. ¡Somos negativos!”, informó Tacher. “Estamos felices de la vida. Gracias por todo el cariño y el apoyo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus colegas Karla Martínez, Raúl González y Carlos Carderón se unieron a la celebración de Tacher y su familia con aplausos y mensajes positivos. Martínez, quien hace poco anunció que también superó el coronavirus, instó a los televidentes que han sido diagnosticados con esa enfermedad a no perder la fe ni la energía para seguir luchando. Con anterioridad, Tacher y su esposa habían expresado, al borde de las lágrimas, lo difícil que fue mantenerse separados de sus hijos durante su convalescencia. Admitieron también que vivieron una constante preocupación por su familia y su salud. “Liam no para de llorar y quiere estar con su mamá; no entiende lo que pasa porque está muy pequeño. Michelle entiende un poco más, pero yo creo que es el mensaje, hay que estar atentos y seguirse cuidando”, dijo Tacher en una entrevista a mediados de julio en la que explicó como los había afectado su diagnóstico en casa. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

